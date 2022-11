Gastfamilie statt Pflegeheim

Die Hand im schwarzen Katzenfell, vor sich ein Stück Kuchen, nebendran die sechsjährige Josy - so sitzt Dorothea Hoppe am Esstisch der Familie Volk. Seit einem Jahr lebt sie hier in Schwanau-Nonnenweier im Ortenaukreis. Sie war krank, abgemagert und allein, als andere entschieden, dass sie umziehen sollte.

„Da hab ich einen Koffer stehen sehen und Schuhe. Da hab ich gedacht, was will denn der Koffer da … Da hab ich gedacht, da kann’s mir auch gutgehen.“

Seit ihrer Ankunft im Haus der Alleinerziehenden Mutter Britta Volk hat Frau Hoppe zehn Kilo zugenommen. In ihrem Zimmer im Erdgeschoss stehen ein Bett, ein Schrank, ein Tisch und ein Regal mit Kosmetik. Doch sehr viel Zeit verbringt die alte Dame hier nicht. Britta Volk, die sie hier aufgenommen hat sagt:

„Frau Hoppe gehört einfach zur Familie dazu und dann gucke ich auch, dass ich sie immer und überall mit hinnehmen kann. Also sie geht auch gerne auf Feste oder auf Umzüge oder in die Stadt. Also Frau Hoppe ist sehr gerne unterwegs und unter Leuten und immer überall dabei.“

Zur Pflege der alten Dame gehören allerdings auch einige unangenehme Aufgaben. Da ist es wichtig Unterstützung zu haben und die bekommt Britta Volk von der Firma Herbstzeit. Herbstzeit ist ein Fachdienst, der das Modell der Pflege in Gastfamilien in zwei Landkreisen in Baden-Württemberg etabliert hat und Seniorinnen wie Frau Hoppe in rund Familien vermittelt. Geschäftsführerin Heike Schaal:

„Wir machen alles, was es so mit der Pflegekasse zu tun gibt. … Unsere Familien haben alle Anspruch auf 28 Tage Bewohnerfreie Zeit.“

Ganz wichtig ist Heike Schaal und ihrem Team, dass die Gast-Familien, Paare und Alleinstehenden und die Seniorinnen und Senioren zueinander passen. Für die Vermittlung braucht es Fingerspitzengefühl und Zeit.

„Die Familien lernen wir kennen. Zuerst im Büro und dann machen wir mindestens einen Hausbesuch. …. Die Frau Volk umsorgt gern und drückt und knuddelt gern. Jemand anderes mag das gar nicht.“

Für die Versorgung und Betreuung bekommen die Gastfamilien rund 1.000 Euro. Je nach Pflegestufe kommt noch Pflegegeld dazu oder der Pflegedienst wird öfter mit dazu geholt. Seit 2008 wird das Modell im Ortenaukreis umgesetzt und Heike Schaal und ihr Team von Herbstzeit hoffen, dass es bald andernorts Nachahmer gibt.