Am Donnerstagnachmittag sind in Waldshut (Kreis Waldshut) Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt, nachdem eine Frau Gasgeruch aus dem Keller ihres Hauses gemeldet hatte. Zudem klagte sie über Atembeschwerden. Der Rettungsdienst behandelte sie. Messungen ergaben laut Polizei jedoch keine erhöhten Werte. Die Beamten gehen davon aus, dass ein in der Nachbarschaft in Betrieb genommener Gasgrill für den Geruch verantwortlich war.