Lahrer Garagen-Projekt kümmert sich um Schulverweigerer

Das sogenannte "Garagen-Projekt" in Lahr (Ortenaukreis) feiert seinen 25. Geburtstag. Unter anderem Schulverweigerer werden hier von einem fünfköpfigen Team betreut.

Schulverweigerer seien nicht auch Bildungsverweigerer, wird bei einer Feierstunde betont. Die Kinder und Jugendlichen müssten nur speziell betreut werden. Sie seien mit traditionellen Angeboten oft nicht erreichbar. In Lahr wird vor allem handwerklich gearbeitet. Das Garagen-Projekt ist auch für diejenigen da, die in ihrer Ausbildung Probleme haben. Wer will, kann ohne bürokratische Hindernisse einfach vorbei kommen.

In dieser Werkstatt, die zum Lahrer Garagen-Projekt gehört, können die jungen Leute arbeiten. SWR Ulf Seefeldt

"Wir haben hier 700 junge Menschen aus der Sackgasse geholt".

Der Landkreis ist Träger des Projektes und gibt jährlich 150.000 Euro. Weiteres Geld und Unterstützung kommen vom Förderverein "Millions for Kids".

Zwischen fünf und zehn Prozent Schulverweigerer

Beim Start vor 25 Jahren gab es bundesweit nur wenige solcher Angebote. Heute würden zwischen fünf und zehn Prozent Schulverweigerer registriert. Durch die Corona-Pandemie seien die Zahlen weiter in die Höhe gegangen. Entsprechend braucht es mehr dieser Projekte. Das Garagen-Projekt wird weiterhin in Lahr bleiben. Das Gebäude werde nicht verkauft, so Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert.

SWR4-Reporter Ulf Seefeldt über 25 Jahre Garagen-Projekt Lahr: