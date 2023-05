Videos, Animationen, Emojis. Vieles was wir uns jeden Tag anschauen, kann man nicht mehr anfassen. Es ist im Handy, auf dem Computer oder im Fernsehen. So ist es auch in der Kunst. Deshalb findet in Grunern bei Staufen in diesen Tagen die erste Ausstellung statt, bei der unter anderem auch digitale Kunstwerke präsentiert und verkauft werden - sogenannte NFTs.