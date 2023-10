Im Bergwerk in Teufelsgrund kommen Besucher der Hölle ganz nah: Geister verstecken sich im alten Bergwerkstollen und erschrecken zu Halloween. Gruseln für Fortgeschrittene.

Ein Bergwerk in Teufelsgrund (Münstertal) - viel näher können Gruselwillige zu Halloween der Unterwelt wohl nicht kommen. Das alte Bergwerk lädt an den Tagen vor Halloween, am 30. und am 31. Oktober, all jene ein, die sich gruseln und schaudern möchten. Natürlich nur mit verkleideten Geistern. Für Kinder ab sieben Jahren gibt es von 13 Uhr bis 22 Uhr regelmäßige Führungen durch den Stollen.

Halloween-Spuk im Teufelsgrund-Stollen

Teufelsähnliches Lachen, tropfende Höhlengeräusche und jede Menge Kunstblut - der alte Bergwerkstollen strotzt nur so vor Gruselpotenzial. Die langen, dunklen Gänge bringen dabei selbst erfahrene Gruselexperten zum Schaudern. Hunderte geschnitzte Kürbisse und jede Menge Skelette schmücken den Stollen.

Zu Halloween ist das Bergwerk in Teufelsgrund (Münstertal) mit allerlei Kürbissen ausgeschmückt SWR

Hinter jeder Ecke verbirgt sich vermeintlich ein Bösewicht

Eine Gruppe von Amateurschauspielerinnen und -schauspielern animiert die Großen und Kleinen zum Gruseln. Alwis Michalk ist einer davon. Er ist Rentner, aber ab und an spielt er hobbymäßig den Bösewicht. Seine Lache ist für ihre Schauderhaftigkeit bekannt. Für die Gruselshow im Bergwerk üben - das hatte er nicht nötig.

Ich bin sowieso immer der Bösewicht eigentlich, insofern muss ich das Gruseln nicht üben.

Das Höllen-Lachen von Alwis Michalk und die Reaktionen darauf:

Halloweenfans: Bergwerk mit Gruselgarantie

Die Halloweenfans sind begeistert - "Richtig gruselig", sagen einige hinterher. Viele Kinder rühmen sich auch damit, sich überhaupt nicht gefürchtet zu haben. Nur wenn man Hallo sagt und die Geister antworten, kann es für manche schon manchmal schaurig werden.

Die Kinder erzählen von ihren Eindrücken im Stollen:

Gruselspaß seit 15 Jahren

Matthias Burgert betreibt das Bergwerk seit 15 Jahren. Noch bevor er das Bergwerk übernommen hatte, kam er zusammen mit einem befreundeten Geologen auf die Idee, "mal was an Halloween im Bergwerk" zu machen. Seitdem ist das Gruseln zu Halloween zu seiner Spezialität geworden.

Manchmal passiert es schon, dass auch Erwachsene nach 20 bis 30 Metern wieder umkehren.

Und seine Gruselideen bringen manchmal selbst Erwachsene dazu, nach 20 oder 30 Metern im Gruselstollen wieder umzukehren. Denn im Stollen reicht auch manchmal einfach nur ein "Buh" - und alle zucken zusammen.

Matthias Burgert und seine Frau organisieren das Gruseln im Bergwerk schon seit 15 Jahren SWR

Gruselführungen enden mit Schatzsuche

Als Belohnung dürfen die mutigen Kinder am Ende der Gruseltour auch einen edlen Schatz aus dem Bergwerk schürfen. Und die Edelsteine, die sich dabei im Bergwerk finden lassen, dürfen die Kinder sogar mit nach Hause nehmen.