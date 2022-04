per Mail teilen

Seit Anfang der Woche tobt die Schlacht der Bilder. Wer ist näher an den Menschen - im Kampf um das Präsidentenamt? Macron oder Le Pen? Wer geht auf die Leute zu, setzt sich ihnen aus, riskiert etwas, um die entscheidende Stichwahl zu gewinnen? Macron, der vor dem ersten Wahlgang auf fast jegliche Wahlkampfauftritte verzichtet hatte, ist sofort aufgebrochen, hat erst den Norden und gestern dann das Elsaß besucht. Hier hofft er mit seinem Europa-Programm punkten zu können und will außerdem die linken Wähler für sich gewinnen. Denn von denen gibt es in Straßburg viele. Julia Borutta hat den Präsidenten auf seiner Elsaß-Tour begleitet.