FVA untersucht Totholz als Kohlenstoff-Speicher

Am 21. März ist internationaler Tag des Waldes. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) des Landes mit Sitz in Freiburg hat in diesem Zusammenhang neue Erkenntnisse zu Totholz in Wäldern als Kohlenstoff-Speicher gewonnen. Wenn Totholz im Wald bleibt, könnte mehr Kohlenstoff im Waldboden gespeichert werden, das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FVA herausgefunden. Die Bindung von Kohlenstoff im Wald sei wichtig für einen erfolgreichen Klimaschutz. Auf einer Fläche bei Waldkirch im Kreis Emmendingen finden regelmäßig Messungen dazu statt. Es soll herausgefunden werden, unter welchen Bedingungen Kohlenstoff bevorzugt im Boden gespeichert wird. Untersucht wird außerdem, wie die Totholzwirkung durch verschiedene Faktoren wie beispielsweise die Baumartenwahl positiv beeinflusst werden kann.