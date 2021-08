Eine defekte Waschmaschine hat in der vergangenen Nacht in Furtwangen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. In einem Mehrfamilienhaus lief kurz nach Mitternacht Wasser unter der Eingangstür einer Wohnung heraus. Da auf das Klingeln hin niemand öffnete, mussten die herbeigerufenen Feuerwehrleute durch ein Fenster einsteigen. Dort drehten sie der Waschmaschine den Hahn ab und weckten die drei Bewohner. Die schliefen nämlich friedlich und hatten von all dem nichts mitbekommen.