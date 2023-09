Führerschein: Betrüger muss ins Krankenhaus

per Mail teilen

Ein Fahrschüler hat bei der Führerscheinprüfung geschummelt und kam ins Krankenhaus. Er hatte seine In-Ear-Kopfhörer zu tief ins Ohr gesteckt, um sich "einflüstern" zu lassen.

Der 22-jährige ist bei seiner theoretischen Führerscheinprüfung in Lörrach beim Schummeln erwischt, vorläufig festgenommen und ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der junge Mann verkabelt, um sich per Handy und Kopfhörer bei der Prüfung helfen zu lassen. Die Stöpsel waren aber so tief ins Ohr gesteckt, dass sie im Krankenhaus wieder herausgeholt werden mussten.

Kopfhörer steckten zu tief im Ohr

Der 22-jährige war dem Prüfer in Lörrach durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen. Darauf angesprochen, versuchte der junge Mann zu flüchten, lief aber der schon alarmierten Polizei in die Arme und wurde vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten dabei fest, dass der 22-Jährige komplett verkabelt war und die tief sitzenden Kopfhörerstöpsel nicht mehr selbst aus dem Ohr bekam.

Prüfling war komplett verkabelt

In seinem Oberteil trug er eine Knopfkamera, tief in den Ohren die Kopfhörer und damit verbunden ein Handy, das auf seinem Rücken aufgeklebt war. Damit wollte er offenbar eine Verbindung zu seinem Komplizen aufbauen, der ihm die richtigen Antworten "einflüstern" sollte.

Mehrere Fahrschüler*innen bei der theoretischen Führerscheinprüfung am PC SWR

Polizei sucht Mittäter

Nun sucht die Polizei noch nach dem Komplizen. Der hatte einen Rucksack mit einem Signalverstärker im Vorraum des Prüfungszimmers abgestellt.