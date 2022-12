Frustbrief wegen Problemen auf der Elztalbahn

10:22 Uhr heute Morgen am Bahnhof in Elzach – mit mehr als fünf Minuten Verspätung rollt die Elztalbahn mit ihren gelb-schwarz-weißen Waggons nach Freiburg. Am Bahnsteig ist man auf die Elztalbahn nicht so gut zu sprechen:

Vox Pop Entweder fährt sie gar nicht, weil gerade Streik ist, oder sie fährt eine Viertelstunde später, sehr ärgerlich ist das, also wenn man arbeiten muss und man hat einen Arzttermin, kann den Arzttermin nicht wahrnehmen – dann steht man bisschen blöd am Bahnhof rum // Letzte Woche habe ich 1,5h gewartet, normalerweise bekomme ich Probleme mit meinem Chef // Das ist schon blöd, wenn man für einen Weg von 30 Kilometern drei Stunden braucht, also ich denke, da ist noch viel Luft nach oben, um das zu verbessern.

Das sieht Elzachs Bürgermeister Roland Tibi ähnlich – die Probleme der Elztalbahn bekommt er direkt am Küchentisch mit:

OT Roland Tibi Zwei meiner Söhne – beide auf den funktionierenden ÖPNV, auf die Elztalbahn angewiesen – sitzen allmorgendlich bei mir zuhause, und versuchen dann immer wieder, den nächsten Zug zu bekommen, sodann er dann fährt und kommen dann wieder enttäuscht und müssen auf den nächsten warten. Der eine ist Pfleger, der andere macht ne Ausbildung, fehlt in seinem Betrieb – das sind Zustände, das ist unvorstellbar.

Daher haben sich nun insgesamt 14 Bürgermeister und Kreisräte zusammengetan und einen Frustbrief an Verkehrsminister Hermann geschickt. Geschrieben hat ihn Waldkirchs Oberbürgermeister Roman Götzmann:

OT Roman Götzmann Waldkirch OB Wir hatten uns auf die neue Elztalbahn gefreut – nämlich als zuverlässiges Rückgrat des Nahverkehrs in unserem Tal und jetzt stehen wir vor dem genauen Gegenteil.

Verspätungen, Streiks, Ausfälle - die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH, kurz SWEG, die die Elztalbahn betreibt, zeigt sich in einem Statement einsichtig dazu:

SWEG: Die Bürgermeister und Kreisräte haben recht: Der Zugbetrieb auf der Elztalbahn läuft nicht zufriedenstellend.

Doch woran hängt es denn? Hauptgrund ist laut SWEG die hohe Auslastung auf der Rheintalbahn. Elzachs Bürgermeister Roland Tibi erklärt:

OT Roland Tibi Man verweist uns immer auf das Nadelöhr Rheintalbahn, wo die Elztalbahn bei Denzlingen auf das zweigleisige System der Rheintalbahn einbiegen muss, wo der ganze Verkehr stattfindet, das ist ein Fehler im System, das gehört behoben, indem man sich alternative Streckenführungen überlegt.

Eine andere, eher kurzfristige, Lösung könnte sein, wieder Busse parallel zur Elztalbahn einzusetzen – das fordern Roman Götzmann und seine Kollegen als Sofortmaßnahme.

OT Roman Götzmann Also ich habe zumindest die Hoffnung, dass beim Busverkehr nachjustiert wird, das halte ich für schnell umsetzbar und politisch geboten.

Die SWEG stellt zumindest in Aussicht: Wir tun alles, um die Situation auf der Elztalbahn wieder zu verbessern. Fakt ist jedoch, dass der seit einem Jahr gültige Fahrplan kaum verlässlich umsetzbar ist. Deshalb stehen wir auch mit dem Land Baden-Württemberg im Gespräch, um ggf. Veränderungen am Fahrplan vornehmen zu lassen.

Worte, die Hoffnung machen. Roland Tibi blickt zuversichtlich in die Zukunft:

OT Roland Tibi Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen alles dransetzen, so rasch wie möglich, für eine Besserung zu sorgen, weil da brennt wirklich die Welt.