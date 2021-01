Bis mindestens Mitte Februar bleiben die Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg geschlossen: eine Belastung für alle berufstätigen Eltern. Viele bringen deshalb ihre Kinder in die Notbetreuung. In südbadischen Kitas wächst nun der Unmut.

Die ersten Kinder toben am Morgen durchs Turnzimmer der Kita Sankt Michael in Rheinfelden. Andere spielen Lego oder frühstücken erstmal. Fast zwei Drittel ihrer Kinder seien derzeit in der Notbetreuung, sagt Kitaleiterin Constanze Selzer-Schilm. Täglich würden es mehr, denn die Zahl der Notbetreuungs-Plätze ist nicht mehr gedeckelt. "Im ersten Lockdown durften nur die Eltern mit systemrelevanten Berufen ihre Kinder bringen. Das gilt inzwischen nicht mehr.“

Immer mehr Kinder in der Notbetreuung

Bislang durfte die Kita maximal die Hälfte der Kinder aufnehmen. Inzwischen ist es weit mehr. Für die Erzieherinnen erhöht sich damit das Ansteckungsrisiko. Denn Maske tragen oder Abstand halten sei bei kleinen Kindern einfach nicht möglich, meint Martina Rückert, die Leiterin der Rheinfelder Kita St. Josef.

"Wenn sich ein Kind verletzt und getröstet werden möchte, kann ich das nicht in zwei Meter Abstand machen. Das funktioniert nicht. Wir nehmen weiterhin die Kinder auf den Arm. Sie brauchen gerade jetzt die emotionale Bindung zu uns.“ Martina Rückert, die Leiterin der Rheinfelder Kita St. Josef

In der Kita gelten keine Corona-Regeln

Seit Monaten pendeln die Erzieherinnen deshalb zwischen zwei Welten. Draußen herrschen schärfste Hygienevorschriften, drinnen in der Kita wird so getan, also ob nichts wäre. "Zuhause schränkt man sich ein, versucht keine Kontakte zu haben, auch zu den Eltern und Schwiegereltern“, so Kitaleiterin Constanze Selzer-Schilm. "In der Kita sind dann aber viele Kontakte mit vielen Familien normal. Und am Abend verlässt man die Kita und plötzlich ist wieder Pandemie.“

Erzieherinnen ärgern sich über Präsenzpflicht

In ihre Angst und ihren Frust mischt sich langsam auch Wut. Denn einige Eltern haben sich ihren Notbetreuungsplatz offenbar erschwindelt. Zudem ärgern sie sich darüber, dass sie selbst nicht im Homeoffice arbeiten dürfen. Für Erzieherinnen gilt bislang Präsenzpflicht. Dabei würden sich Arbeiten wie Planungen oder Materialbestellungen auch gut von zu Hause aus erledigen lassen.

So fühlen sich die Erzieherinnen von der Politik vergessen. Die Kitaleiterinnen aus Rheinfelden wünschen sich, dass auch ihr Berufsstand in der Pandemie mehr beachtet wird. Sie fordern gedeckelte Notbetreuungsgruppen und für sich selbst einen besseren Gesundheitsschutz und einen schnellen Zugang zu Impfungen.