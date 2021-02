Temperaturen bis zu 20 Grad setzen dem Corona-Winter ein Ende. Aber noch sind Cafés und Restaurants geschlossen - also raus in die Natur oder einfach auf die Straße. Ein Spaziergang durch Freiburg.

Das Café hat zu? Dann tut es auch ein Klappstuhl auf einem Grünstreifen an der Straße. Das dachten sich die Freiburgerinnen und Freiburger und haben viele Sonnenstrahlen eingefangen. Ob im Schrebergarten, im Park oder am Fluss Dreisam - alle zog es nach draußen.

Mutige trauen sich ins Wasser

Winterjacke, Sommerjacke, T-Shirt oder Badehose? Im Seepark mitten in Freiburg ist an diesem Wochenende alles zu sehen. Viele picknicken auf den Wiesen, spielen Frisbee oder Federball und ein paar Mutige trauen sich sogar ins Wasser. Im Café sitzen, das geht zwar noch nicht, aber den Kaffee auf die Hand gibt's.

Wellnesshotel gebucht

Und es gibt Gelegenheit, dem Pandemie-Stress zu entfliehen und zu träumen, wie eine Passantin es tut: "Wir waren gerade dabei zu überlegen, was man so alles machen könnte, wenn die Zeiten wieder besser oder normaler werden. Also jetzt nicht irgendwo hinfliegen, sondern einfach in Deutschland an einen anderen Ort fahren – also Berlin oder Hamburg." Ein anderer hat sogar schon für Ende März ein Wellnesshotel gebucht. Etwas voreilig, oder? Wer weiß das schon.