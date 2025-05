Klassiker und neue Karusselle: Was die Besucher auf der Freiburger Frühjahrsmess‘ erwartet

Von Autoscooter bis Zuckerwatte: Die Freiburger Frühjahrsmess‘ ist zurück. Am 16. Mai geht der Rummel los - mit einigen neuen Fahrgeschäften und zum Teil gestiegenen Preisen.

Funkelnde Lichter, der Duft von gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Bratwurst liegt in der Luft. So kennen viele die Frühjahrsmess‘ in Freiburg. Über 100 Aussteller, Fahrgeschäfte - von Riesenrad bis Autoscooter - und unzählige Essensstände wird es auf dem Messegelände in Freiburg geben. Die Frühjahrsmess‘ 2025 startet am Freitag (16.05.) um 17 Uhr mit einer halben Stunde Freifahrten. Um 19 Uhr gibt es dann den traditionellen Fassanstich mit Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) vor dem Riesenrad. Um 23 Uhr wird das Eröffnungsfeuerwerk am Freiburger Himmel zu sehen sein.

Die Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit: Den Veranstaltern zufolge besuchen regelmäßig 160.000 bis 220.000 Gästen aus der Stadt und der Region das Volksfest. Das große Abschlussfeuerwerk wird am Montag, 26. Mai, gegen 23 Uhr den Freiburger Nachthimmel erleuchten. Der Besuch der Frühjahrsmess‘ ist kostenlos.

Fünf neue Fahrgeschäfte in Freiburg

Unter den mehr als 100 Schaustellern und Marktkaufleuten sind auch fünf neue Fahrgeschäfte dabei, so Projektleiter Tobias Barth von der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM). Eins davon, das "Anubis" ist schwindelerregend hoch und nichts für schwache Nerven: Die Riesenschaukel im Ägypten-Look schleudert bis zu 16 Personen auf einmal in die Höhe.

Bei den Fahrgeschäften neu und erstmals in Freiburg mit dabei sind laut FWTM ebenso die Fahrgeschäfte "Swing-Up", "Edelweis", "NightStyle" sowie "Heidi the Coaster". Die Klassiker "Break-Dance No. 1", das Riesenrad und "Flipper" fehlen auch in diesem Jahr nicht.

"Anubis", die Riesenschaukel kann in kurzer Zeit Fahrgäste auf eine Gesamthöhe von 55 Metern hochkatapultieren, inklusive Überschlag. SWR David Zastrow

Schausteller: "Kaufkraft lässt nach"

Traditionell wird es neben Fahrgeschäften, Kinder- und Gastroangeboten auch Marktstände mit Kleidung, Schmuck, Gewürzen und Haushaltswaren geben, so die FWTM. Viele dieser Attraktionen erfordern jedoch ein gewisses Budget. Paul Hartmann, Betreiber des Laufgeschäfts "Krumm- und Schiefbau", bemerkt, dass die Kaufkraft der Besucher nachlässt. Einige Standbesitzer erhöhen daher ihre Preise leicht. Für bestimmte Angebote müssen Besucher nun 50 Cent bis einen Euro mehr bezahlen.

Der Landesverband der Schausteller und Marktkaufleute e.V. und der Schaustellerverband Freiburg berichten, dass Schausteller und Marktkaufleute wegen stark steigender Kosten für Energie, Personal, Material und Logistik vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. Der Erhalt von Messen und Weihnachtsmärkten als wichtige soziale Familientreffpunkte in unseren Städten sowie die damit verbundene Tradition, Gemeinschaft und Lebensfreude seien von großer Bedeutung.

Aktionstage für Kinder und Studierende

2025 wieder mit dabei: die Aktionstage. Am Dienstag, den 20. Mai, findet der Kinder- und Familientag statt. An diesem Tag kosten alle Fahrgeschäfte nur die Hälfte. Am Mittwoch, den 21. Mai, ist Studierendentag. Studierende mit gültigem Ausweis erhalten Rabatte. Der Schnäppchen- und Aktionstag folgt am Donnerstag, den 22. Mai. Den ganzen Tag über gibt es verschiedene Angebote und Attraktionen, bei denen Aktionslose verteilt werden.

Sehr beliebt: Oma-Opa-Enkel-Tag

In diesem Jahr auch wieder im Programm: der Oma-Opa-Enkel-Tag am Freitag, 23. Mai. Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Jahr erhalten die ersten 150 Enkel, die mit Oma oder Opa zum Riesenrad kommen, eine Überraschungstüte mit Freifahrten. Ein weiteres Highlight der diesjährigen Frühjahrsmess‘ sind die Fahrten der historischen Straßenbahn von 1927 der Freiburger Verkehrs AG an den Sonntagen. Diese Fahrten in den fast Hundert Jahre alten Fahrzeugen finden am 18. und 25. Mai statt. Fahrgäste können dann vom Bertoldsbrunnen in der Innenstadt zur Freiburger Mess‘ fahren. Die genauen Fahrtzeiten stehen auf der Frühjahrsmess‘-Website .