Frühlingserkundung im Waldkindergarten Dreisamtal

Die Kinder im Waldkindergarten in Kirchzarten erleben den Frühling hautnah. Sie lernen Blumennamen und den Genuss, draußen im Freien zu sein, wenn alles aufblüht.

Schon früh am Morgen geht es für die Kinder des Waldkindergartens in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) raus in die Natur. Erzieher und Kindergartenleiter Patrick Friedrich führt sie als Erstes zur Waldhütte. Für ihn gibt es in diesen Tagen nichts Schöneres, als gemeinsam mit den Kindern den Frühling zu entdecken. Der tägliche Morgenkreis wird einfach auf die sonnige Wiese verlegt.

Zum Morgenkreis geht es raus auf die Wiese SWR

Entdeckungstour durch die Frühlingsnatur

Auf dem Weg gibt es für die Kinder bereits viel zu entdecken. Es werden Blumen beschnuppert, Frühlingsbäume erspäht und Gräser gerupft. "Die riechen nach Frühling und nach Sonne", wird das rosafarbene Wiesenschaumkraut von einem Kind kommentiert. "Die waren letzte Woche noch nicht hier", sagt Patrick Friedrich. Vor einer Woche lag hier sogar noch Schnee.

Das zarte Wiesenschaumkraut blüht schon SWR

“Ich finde, die Kraft im Frühling ist schon sehr besonders. Wie dann wieder alles bunt wird und die Farben wieder prächtig rauskommen.”

Hier ist die Kindergartengruppe der Natur ganz nah und die Kinder können das Frühlingserwachen aus nächster Nähe erleben. Die Wärme der Frühlingssonne kann man an diesem Tag schon spüren. Da darf es auch mal ein Pullover weniger unter der Jacke sein.

Es sind die kleinen Dinge, die die Kinder jeden Tag aufs Neue staunen lassen. Er würde sich schon einbilden, dass, drei bis vier Jahre draußen sein und die Jahreszeiten zu durchleben, ganz lang nachwirke bei den Kindern, sagt Friedrich.

Arbeitsplatz Wald statt Büro

Patrick Friedrich ist selbst völlig naturbegeistert. Vor 25 Jahren hat er den Wald deshalb zu seinem Beruf gemacht und den Waldkindergarten mit gegründet. Eine Stunde Fahrt nimmt der Erzieher jeden Tag auf sich. Aber er fahre ja nicht in irgendein Büro, sondern in den Wald. Die Stunden im Freien scheinen für ihn fast so etwas wie eine Berufung zu sein.

“Die Jahreszeiten und das immer draußen zu sein ist für mich natürlich das Beste was es gibt - für Erwachsene wie für Kinder.”

Spielerisches Lernen mit Blumen-Memory

Wie in jedem Kindergarten werden auch hier in Kirchzarten auf der Wiese Spiele gespielt. Beim Memory werden allerdings keine Bilder auf viereckigen Karten aufgedeckt, sondern Blumen aus Papptüten gezaubert. Es soll die gleiche Blume noch einmal gefunden werden. Traubenhyazinthen, Narzissen und Tulpen sind dabei. Beim Blüten-Memory lernen die Kinder ganz spielerisch, wie welcher Frühlingsblüher heißt.

Zurück am schattigen Waldplatz gestalten die Kinder mit den erratenen Blumen ihr eigenes Frühlingsbeet. Mit dem Spaten ein Loch in die Erde gegraben, die Blume beherzt eingesetzt und mit Erde bedeckt. Fertig. Vielleicht kommen sie im nächsten Frühling ja wieder aus der Erde.