Es ist Frühlingsanfang: Freiburg blüht wieder auf

Vögel zwitschern, erste Blumen duften, die Sonne lacht: Darüber freuen sich Menschen in Freiburg zum Frühlingsanfang am meisten.

Der graue Herbst, der kalte Winter und jetzt endlich: der wunderschöne Frühling! Mit dem heutigen Frühlingsanfang (20.03.) beginnt für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Die Freiburgerinnen und Freiburger freuen sich auf das Vogelzwitschern, Sonne und Blumen, ganz viel Sport und vieles mehr, wie eine Umfrage zeigt.

Auf den Spuren des Frühlings in Freiburg

Auf dem Freiburger Rathausplatz sitzen die ersten Sonnenanbeter und genießen ein leckeres Eis. Straßenmusiker sind in den vielen kleinen Gassen zu hören. Einige Kinder ziehen Holzboote durch die berühmten Bächle der Freiburger Innenstadt. An der Dreisam zischt nicht nur das vorbeiziehende Wasser, sondern auch die eine oder andere Limo in der Abendsonne.

Da blüht dir was: Anleitung für Blumenkübel

Die Magnolien blühen, Krokusse sprießen aus dem Boden und sogar der noch so knorrigste Ast bekommt wieder frische Knospen. Ein stimmungsvoller Kübel, der den Frühling begrüßt, ist übrigens leicht gemacht! Mit unserer Anleitung haben Sie schnell etwas gezaubert, das Sie auch für das kommende Osterfest schmücken können.

Material

1 Mandelbäumchen – ein wertvolles Gehölz, das Sie gut pflegen sollten

Größerer Kübel – bitte beim Kauf des Bäumchens passende Kübelgröße erfragen

Pflanzerde

Rosa und Weiß blühende Blumen: rosa Ranunkel, Salbei, 1 Töpfchen Traubenhyazinthen, rosa Hyazinthe, 1 weiße oder rosa Bellis, 1 weiße Primel, 1 Vergissmeinnicht, 1 purpurnes Hornveilchen

