Dieser Frühling könnte der Beginn eines dritten Hitze-Jahres werden - mit gravierenden Folgen für die Gewässer, für den Wald und für die Landwirte.

Frühe Trockenheit in Südbaden Ein Beitrag von Christof Gerlitz

Dreisam könnte schon bald wieder trocken liegen

Noch fließt das Wasser in der Dreisam. Wenn es in nächster Zeit weiterhin nicht regne, werde der Fluss in wenigen Wochen schon kein Wasser mehr führen, ist sich Ingo Kramer vom Landesfischereiverband Baden sicher. Er befürchtet, dass dieses Jahr im Vergleich zu den beiden vorherigen noch trockener wird.

Borkenkäfer treibt schon sein Unwesen

Bei Waldbesitzern und Förstern läuten längst die Alarmglocken. Zwei extrem trockene Jahre in Folge, jetzt schon wieder keine Niederschläge, dazu die außergewöhnliche Wärme: Ideale Bedingungen für Borkenkäfer seien das erklärt Philipp Weiner vom Forstbezirk Hochschwarzwald während er einen der Übeltäter auf einer Baumrinde betrachtet.

"Wenn es so bleibt, haben wir wirklich eine Katastrophe, die noch schlimmer ist als die letzten Jahre." Phillipp Weiner vom Forstbezirk Hochschwarzwald

Oswald Tröndle hat einen Hof in Höchenschwand im Landkreis Waldshut. Auf seinen Äckern sieht er jetzt schon die ersten Schäden des trockenen Frühlings. SWR

Auch Oswald Tröndle hat Angst um seinen Wald. Der Landwirt unterhält einen Hof in Höchenschwand im Landkreis Waldshut, besitzt 140 Milchkühe, Äcker und Wald. Die Halme des Hafers, den er vor zehn Tagen ausgesät hat, sind so trocken, dass sie fast auseinanderbrechen.