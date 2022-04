Nächtlicher Frost hat den blühenden Obstbäumen in Südbaden geschadet

Der April macht was er will. Und so hat es nach den frühlingshaften Temperaturen am Wochenende nochmal eiskalte Nächte mit Frost gegeben. Zum Leid der Blüten an den Obstbäumen.

Die gelben Narzissen, lilafarbenen Krokusse und roten Tulpen sind alle bedeckt gewesen mit einer weißen Schicht aus Eis. Auch die schon blühenden Obstbäume hat der Frost erwischt. Und die mögen so eisige Temperaturen überhaupt nicht. Was zurück geblieben ist sind Frostschäden. Blüten im Inneren schwarz Massenweise Bäume stehen in Schallstadt-Mengen (Breisgau-Hochschwarzwald) in Rei und Glied auf rund 12 Hektar verteilt. Zwischen ihnen ist Obstbauer Kurt Sehringer. Er kontrolliert gerade die Blüten an den Bäumen, welche durch den Frost kaputt gegangen sind und welche überlebt haben. "Man sieht das, wenn man nach der Blüte den Fruchtknoten aufmacht. Ist der innen drin schwarz, dann ist das Kernhaus kaputt und damit wächst die Blüte nicht weiter", erklärt Kurz Sehringer. Kaputte Blüten erkennt Obstbauer Kurt Sehringer an dem schwarzen Inneren SWR Ina Johannsen Besonders Steinobst vom Frost beschädigt Viele kaputte Blüten hängen vor allem an Bäumen von Steinobst, wie Zwetschgen. Denn diese Sorten sind Frühblüher. Anders als zum Beispiel Apfelbäume, deren Blüten noch nicht aufgegangen sind. Dort sind die Schäden deshalb auch deutlich geringer - und auch, weil Kurt Sehringer die Apfelblüten mit einer sogenannten Frostberegnung geschützt hat. In der eisigsten Nacht, von Sonntag auf Montag, hat er seine Apfelbäume beregnet. Dadurch bildet sich ein Eispanzer, der die Blüten vor dem Frost schützt. Ein teures und aufwendiges Verfahren, das beim Steinobst aber nicht geht, denn die Blüten sind dafür zu empfindlich. Sie waren dem Frost schutzlos ausgeliefert. "Ich denke, dass wir bei Birnen und Zwetschgen zwischen 30 und 80 Prozent Einbußen haben." Wie viele Früchte seine Bäume diesen Sommer wirklich tragen, wird sich aber erst noch zeigen. Bisher sind die Schadensberechnungen eher Vermutungen. Denn vieles hängt auch von der Bestäubung der übriggebliebenen Blüten ab - nicht jede wird auch automatisch zur Frucht. Hälfte der Zwetschgen-Blüten in Südbaden betroffen Auch andere Landwirte in Südbaden haben nach dem Frost insbesondere mit den Zwetschgen zu kämpfen, wie der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband auf SWR Anfrage mitteilt. Rund 50 Prozent der Blüten seien kaputt. Die Genossenschaft Obstgroßmarkt Mittelbaden mit Sitz in Oberkirch (Ortenaukreis) verzeichnet einen Frostschaden von 10 bis 20 Prozent. 100 Prozent Ertrag habe man aber nie, so die Genossenschaft. Bei Steinobst würden sogar 20 Prozent Fruchtansatz ausreichen, sodass noch Hoffnung bestehe. Größere Frostschäden durch Klimawandel Der Frost vom vergangenen Wochenende ist aber weit nicht der schlimmste gewesen. Da gab es schon kältere, sagt Padraig Elsner vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband mit Sitz in Freiburg. Es war ein harter Frost, zu dieser Jahreszeit aber nicht unüblich. Viel unüblicher sei die Anfang April schon so weit vorangeschrittene Vegetation. "Das ist halt bedingt durch den Klimawandel." Wir haben schon früh im Jahr sehr warme Temperaturen. Das heißt: Die Natur kommt in Schwung, die ersten Blüten kommen raus. Wenn dann ein Frost kommt, führt der halt zu größeren Schäden, wie wir sie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren gehabt hätten, sagt Elsner.