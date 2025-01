Frontalzusammenstoß auf der B31 LK Breisgau-Hochschwarzwald 6

per Mail teilen

Ein 19-jähriger Fahrer ist gestern bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B 31 bei Kirchzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Der 19-jährige Mann war nach den Ermittlungen der Polizei am frühen Abend mit seinem Wagen auf der B 31 im Dreisamtal aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und fast ungebremst auf ein entgegenkommendes Auto geprallt. Sein Beifahrer wurde dabei schwer verletzt. Zwei Insassen des entgegenkommenden Wagens erlitten leichte Verletzungen. Alle Betroffenen wurden in Kliniken gebracht. Der 19-Jährige verstarb später im Krankenhaus. Die B31 war nach dem Unfall zwischen Kirchzarten und Buchenbach für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.