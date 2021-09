per Mail teilen

Der ehemalige SC-Freiburg- und DFB-Präsident Fritz Keller hat gut vier Monate nach seinem Rücktritt scharfe Kritik an der Führungsstruktur im Deutschen Fußball-Bund (DFB) geübt. Der Verband habe nach seinem, Kellers, Rücktritt "wieder eine Kombination gefunden, wo nicht die Profis entscheiden, sondern nur diejenigen, die durch irgendwelche Hierarchien und Altersgrenzen irgendwo reingerutscht sind. Das geht heute nicht mehr", so Fritz Keller wörtlich laut sid in einem Interview.