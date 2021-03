per Mail teilen

Einmal Waschen und Legen heißt es seit Montag wieder in den Freiburger Frisörsalons. Sie sind zum Teil bis Ostern ausgebucht und wieder heißt es: Vorsicht Corona, Abstand halten.

In einem Freiburger Salon wird bereits seit 8 Uhr morgens gewaschen, geschnitten und geföhnt, was die Plätze hergeben. Die Kunden sehnen den Abschied von ihrer Corona-Frisur herbei. Entsprechend den Abstandsregeln darf das Team nur an acht von elf Plätzen arbeiten, die der Laden eigentlich hat. Außerdem können zum Neustart nicht alle der üblichen Leistungen angeboten werden. Das bemängelt Michael Bögele: "Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich mir noch den Bart hätte schneiden lassen können."

Corona-Auflagen noch hoch

Doch Bartpflege verbieten die Corona Auflagen genauso wie Wimpern färben. Im Vorfeld der Öffnung hat der Betrieb viele seiner Stammkunden angerufen und setzt bei der Terminvergabe zusätzlich auf ein Online Buchungssystem.

"Wir können die Leute nicht vier Wochen warten lassen. Wir sind jetzt da und wollen, dass die Kunden drankommen. Wir geben jetzt Gas." Frisör Dennis Eichler

Um die Ausfälle etwas zu kompensieren arbeitet die Mannschaft jetzt auch länger, erzählt Frisör Dennis Eichler: "Wir haben grundsätzlich schon immer lange Öffnungszeiten von früh bis spät. Jetzt haben wir aber auch in den ersten Wochen nochmal am Abend eine Stunde dran gehängt, weil einfach der Bedarf wahnsinnig groß ist. Und wir können die Leute nicht vier Wochen warten lassen, bis sie endlich wieder drankommen. Wir sind jetzt da und wollen, dass die Kunden drankommen. Wir geben jetzt Gas."

Und auch SWR-Reporterin Anita Westrup hat ausprobiert, wie es bei der Wiedereröffnung der Frisöre in Freiburg geklappt hat. Sie hat sich die Haare waschen lassen, ganz automatisch und coronakonform auf Abstand versteht sich.

Jetzt hofft die Branche, dass sie von einem weiteren Lockdown verschont bleiben wird. Trotz stagnierender oder wieder leicht steigender Ansteckungszahlen.