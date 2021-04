per Mail teilen

Seit dieser Woche ist ein negativer Schnelltest Voraussetzung für einen Friseurbesuch, wenn die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Viele Kunden schreckt das ab. Friseure bangen um Existenz.

Testen, Waschen, Legen, Föhnen – so heißt das neuerdings beim Friseur. Denn ein Friseurbesuch ist derzeit nur mit einem negativen Schnelltest möglich. Für viele Kunden ist das zu kompliziert und sie sagen die Friseur-Termine wieder ab. Viele Friseurläden stehen deshalb leer. Die Mitarbeiter warten auf Kunden und auf dem Land haben manche Läden sogar nur wenige Tage geöffnet, denn dort gibt es sowieso kaum Testmöglichkeiten.

Ein älterer Kunde kommt kurz in den Laden und erkundigt sich bei Eckart Hänert nach den Bedingungen für einen Termin. Entweder Impfnachweis oder negatives Testergebnis, dann darf man kommen – für viele ist das zu umständlich, berichtet der Lörracher Friseurmeister Hänert: "Am vergangenen Samstag hatten wir von zehn Anrufen neun Absagen. Die haben gesagt: Unter den Voraussetzungen kommen wir nicht mehr. Wir haben kein Interesse, jetzt noch Tests zu machen."

Testkapazitäten schränken Friseurbesuche ein

Ein anderes Problem sei auch die Test-Kapazität. Tests gibt es oft nur nach Terminabsprache oder an bestimmten Wochentagen, zu bestimmten Zeiten. Ein Problem, das die Lage der Friseure verschärft, sagt der Waldshuter Innungsmeister Marcel Obert: "Im ländlichen Bereich ist es schwierig an Testmöglichkeiten zu kommen. Ich habe jetzt Kollegen, die haben nur noch an zwei Tage die Woche auf, weil sie nur noch da getestet werden können."

"Wenn ich absage, schade ich meinem Friseur." Elker Kottke, Friseurkundin

Elke Kottke ist langjährige Kundin von Eckart Hänert in Lörrach. Sie hat einen ganzen Urlaubstag genutzt, um zum Testen und anschließend zum Friseur zu gehen. Sie hat Verständnis für jene Kunden, denen das zu aufwendig ist: "Ich hatte auch erst die Idee abzusagen. Aber dann war mir klar: Nein, ich schade nur meinen Friseur damit und den Mitarbeitern. Ich will ja später auch noch hierherkommen können. Nur in diese Richtung denken leider nicht alle und deswegen wird das nicht funktionieren."

Stammkunden wollen Friseure stützen

Auch für Annemarie Nehment war es nicht einfach ihren Termin wahrzunehmen. Um den Test für die Seniorin hat sich die Tochter online gekümmert. Sonst wäre es schwierig für sie gewesen, so ganz ohne Computer: "Weil ich eine treue Kundin bin, habe ich den Test gemacht." Ihre Motivation war der Gedanke, dass ihre Friseurin schließlich auch leben, ja überleben müsse.

Schnell ins Testzentrum? - Ältere Kunden weniger mobil

Gerade für Ältere sei es schwierig, einen Test- und dann noch einen Friseur-Termin wahrzunehmen, sagt Friseurmeister Eckert Hänert: "Sehr viele ältere Leute sind auch nicht mobil. Wie sollen die an die Testzentren kommen und die Zeiten einhalten?", fragt er. Und der Waldshuter Innungsmeister Marcel Obert fügt hinzu: "Auch aus körperlichen Gründen. Ältere Menschen, die nicht an ein Testzentrum laufen können, für die ist das sehr beschwerlich. Auch darum werden sehr viele Termine abgesagt."

Was sind die Folgen?

Eckart Hänert befürchtet, dass die Schwarzarbeit wieder zunehmen wird, Friseure in den Ruin getrieben werden. Eine Lösung wäre, wenn Friseure selbst Schnelltests anbieten dürften. Doch das ist nicht erlaubt. Der Lörracher Friseurmeister sieht für die Zukunft schwarz: "Ich habe Angst, dass am Ende des Jahres sehr viele Friseure schließen müssen."