Freiburg: Tausende bei der FFF-Demonstration für mehr Klimagerechtigkeit

Fridays for Future hat in Freiburg zu einer Großdemonstration für mehr Klimagerechtigkeit aufgerufen. Die Kundgebung startete um 12 Uhr mit vielen tausend Menschen.

Auf dem Fahnenbergplatz in Freiburg versammelten sich am MIttag tausende Menschen zum Klimastreik. Die hauptsächlich jungen Protestierenden forderten vor der Bundestagswahl am Sonntag einen echten Politikwechsel und mehr Klimagerechtigkeit. Das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens könne mit den von den Parteien angekündigten Maßnahmen nicht erreicht werden, so die Kritik.

Protestzug um die Innenstadt

Organisationen wie "Seebrücke Freiburg", "Health for Future" und "Fridays for Future" als Veranstalter riefen bei der Kundgebung zu schnellem Handeln gegen die von den Menschen gemachte Erderwärmung auf.

“Die Klimakrise eskaliert immer weiter. Sie kommt in allen Ecken der Erde an und raubt tausenden Menschen ihre Lebensgrundlagen. Gleichzeitig reicht keines der Wahlprogramme der großen Parteien aus, um 1,5 Grad konsequent einzuhalten. Das zeigt: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind da, die Lösungen sind da, aber der politische Wille fehlt!”



Durch den anschließenden Protestzug um die Innenstadt, an dem laut Veranstalter 12.000 Demonstrierende teilnahmen, ist der Verkehr in Freiburg teilweise zum Erliegen gekommen. Überall bildeten sich lange Staus. Die Polizei hatte zuvor dazu aufgerufen, das Auto - wenn möglich - stehen zu lassen.

Live-Reportage in SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Freiburg:

Klimaproteste auch in anderen südbadischen Städten

Neben Trossingen und Tuttlingen gab es auch in Villingen-Schwenningen Klima-Aktionen. So war am Villinger Bahnhof am Mittag ein Protestzug mit rund 350 Menschen gestartet. Bereits seit Mittwoch hatten knapp zehn Aktivistinnen und Aktivisten in der Villinger Innenstadt eine Mahnwache fürs Klima abgehalten. Mit Workshops, Musik und Infomaterial hatten sie die letzten beiden Tage und Nächte ausgeharrt, um auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam zu machen.

Klimaprotest in der Villinger Innenstadt: Zwei Tage wurde hier kampiert, um auf die drohende Klimakatastrophe hinzuweisen. SWR Lisa Kuner

In Lörrach gab es ebenfalls eine große Beteiligung am bundesweiten Klimaprotest. Laut Fridays For Future waren 400 bis 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gekommen. Sie verteilten symbolisch rote Karten für die aktuelle Klimapolitik. Auf der Schlusskundgebung auf dem Alten Marktplatz sprach unter anderem der Basler Soziologe Ueli Mäder.