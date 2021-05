per Mail teilen

Die Fridays for Future-Bewegung hat für Freitag zu Demos vor den SPD-Parteizentralen aufgerufen - auch in Freiburg und Ulm. Die Freiburger Aktivistin Jule Pehnt benennt klare Forderungen an die Klima-Politik, unter anderem die der künftigen grün-schwarzen Landesregierung.