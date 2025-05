Freudighof in Höchenschwand ist abgebrannt

Der Freudighof liegt mitten in der Naturidylle von Tiefenhäuser, einem Ortsteil von Höchenschwand (Kreis Waldshut). Am Samstagmorgen dann der Schock: Der Hof steht in Flammen.

Als das Feuer ausgebrochen war, haben sich keine Personen in dem Gebäude befunden. SWR Petra Jehle Der Freudighof in Höchenschwand-Tiefenhäusern hat am Samstagmorgen gebrannt. Viele Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Mit zwei Drehleitern versuchte die Feuerwehr, die Flammen zu löschen. Doch der Hof brannte bis auf die Grundmauern ab. Das war einer der ältesten Höfe in unserer Gemeinde. Das ist ein Stück Geschichte, das hier abbrennt. Sebastian Stiegeler, Bürgermeister von Höchenschwand, über den Brand: Personen wurden keine verletzt Gegen kurz nach neun Uhr kam der Alarm rein: Dachstuhlbrand am Freudighof. Kurze Zeit später breiteten sich die Flammen auf das gesamte Gebäude aus. Der alte Hof sei ein ortsbildprägendes Gebäude gewesen, sagt Sebastian Stiegeler, Bürgermeister der Gemeinde Höchenschwand. "Das ist ein Stück Geschichte, das hier abbrennt." Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort. SWR Petra Jehle "Ferienwohnungen" stand außen an dem teils alten Schwarzwaldhaus. Als das Feuer ausbrach, befanden sich jedoch weder Personen noch Tiere in dem Gebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.