In Freudenstadt kam es am Sonntagnachmittag an einem Rodelhang zu einem Verkehrsunfall. Ein Achtjähriger fuhr am Ortsausgang Frutenhof mit seinem Schlitten neben einer Straße den Hang hinunter - dabei querte er die Fahrbahn. Diese befuhr gerade ein 77-jähriger Autofahrer, er sah den Jungen zu spät. Das Kind wurde vom Auto frontal erfasst und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.