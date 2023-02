per Mail teilen

Die erste Vorsitzende des SC Hinterzarten Tanja Metzler hat eine psotivie Bilanz des Welt-Cup Skispringens der Frauen gezogen. Mit dem Zuschauerzuspruch am Wochende sein man zufrieden sagte die Organisations-Chefin dem SWR. Auch die Athletinnen seien mehr als zufrieden mit der Adlerschanze in Hinterzarten, so Metzler.