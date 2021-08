per Mail teilen

Zum Schutz des Auerwilds am Feldberg (Breisgau-Hochschwarzwald) sucht der Naturpark Südschwarzwald engagierte Freiwillige. Der Lebensraum des vom Aussterben bedrohten Vogels im Schwarzwald wird immer kleiner. Bei dem geplanten Freiwilligeneinsatz am 6. August sollen daher neue Refugien für das Auerwild geschaffen werden. Dazu sollen - fachlich angeleitet - Flächen freigeräumt und Astmaterial als Deckung auf große Haufen geschichtet werden. Über den Sommer sind sechs weitere Tageseinsätze am Feldberg und Rohrhardsberg geplant.