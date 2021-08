Junge Menschen lernen das Freitauchen, Unterwasserfilmen und -fotografieren. Ihr Ziel: Zusammenhänge von lokalen und globalen Prozessen zu verstehen.

Stille. Unter Wasser, in einer ganz anderen Welt. Alleine, nur auf sich selbst gestellt. Verena Ehehalt ist beeindruckt, denn "beim Runtergehen, das war ein richtig gutes Gefühl. Ich konnte noch weiter, aber ich dachte, ich weiß nicht, wie tief ich bin. Also schwimme ich wieder hoch."



Die Taucher befinden sich nicht im Pazifischen Ozean, sondern im Apostelsee in Ettenheim. Sie lernen tauchen, ohne Gasflasche. Frei und vor Ort, denn im Unterwasserwelten-Camp für junge Erwachsene geht es darum, die Natur bewusst zu erleben - nach dem Motto: "think global - dive local".

Unendlichkeit wird Realität - für die Dauer einer Atempause

Daniel Bichsel ist Tauchlehrer. Für ihn geht es hier nicht so sehr um maximale Leistungen beim Tauchsport, sondern um "den Moment der Unendlichkeit, der zur Realität wird. Und zwar für die Dauer der Atempause. Es gibt wirklich diesen Punkt, wenn man entspannt ist und mal alles los lässt. Oder wenn man schafft alles loszulassen, dass die Zeit überhaupt keine Rolle mehr spielt und man total im Moment ist und so einen Moment von Ewigkeit erlebt."

Teilnehmer des Unterwasserwelten-Tauchcamps in Ettenheim sammelt Müll SWR

Auch Müll sammeln gehört zum Tauchcamp-Konzept

Aber es geht um noch mehr: Die Taucher und Taucherinnen sammeln auch den Müll in und um den See ein. Der Schutz der Unter- und Überwasserwelt ist Teil des Tauchcamps. "Think global - dive local" heißt für die Veranstalter: Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Mensch, Natur und Klima schaffen und in die heimischen Gewässer am Rande des Schwarzwaldes abtauchen.