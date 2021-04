Im Rattengift-Prozess hat es zwei Freisprüche gegeben: Das Landgericht Freiburg konnte nicht zweifelsfrei nachweisen, dass die beiden Angeklagten, zwei Sicherungsverwahrte der JVA Freiburg, einen Mitinsassen umbringen wollten.

Beide Angeklagte freigesprochen

Das Landgericht Freiburg musste die beiden Angeklagten vom Vorwurf des versuchten Mordes freisprechen. Den 36 und 37 Jahre alten Männern - zwei Sicherungsverwahrte der JVA Freiburg - konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie im vergangenen Frühjahr ihrem 57-jährigen Mitinsassen Rattengift in sein Tiefkühlgemüse gemischt hatten.

DNA-Spuren können andere Erklärung haben

Im März 2020 waren die Männer in einem Trakt der JVA Freiburg untergebracht, in dem Sicherungsverwahrte in Wohngruppen zusammenleben. Das 57-jährige Opfer war bekannt dafür, gerne zu kochen und auch andere Mitbewohner zum Essen einzuladen. An seinem vergifteten Tiefkühlgemüse wurden zwar DNA-Spuren eines der Angeklagten gefunden, dennoch beweise dies noch nicht zweifelsfrei einen Anschlag, so die Vorsitzende Richterin in der Urteilsverkündung. Denn es sei bekannt gewesen, dass er immer wieder mal Lebensmittel aus anderen Kühlschränken entwendet hatte.

Vergiften passt nicht zu gewaltbereitem Auftreten

Hinzu komme: Ein Vergiftungsversuch würde auch nicht zum Wesen der 37 und 36 Jahre alten Männer passen. Das Gericht verwies darauf, dass sie als gewalttätig gelten und Konflikten mit ihren Fäusten austragen. So geschehen auch, als ihrer Bitte um eine Verlegung nicht stattgegeben wurde. Um ihr Ziel zu erreichen, hätten sie laut Gericht eine Attacke auf den 57-jährigen Mithäftling verübt, zumal der sie in der Vergangenheit wiederholt bei der Anstaltsleitung angeschwärzt hatte.

Angeklagte haben Giftanschlag verneint

Wie die beiden Männer im Verfahren zugaben, hatten sie den 57-Jährigen in seinem Zimmer aufgelauert und brutal verprügelt. Dagegen bestritten sie, etwas mit dem mutmaßlichen Vergiftungversuch nichts zu tun zu haben. Es sei zwar denkbar, dass die Angeklagten hier lügen, möglich sei jedoch auch, dass die Angaben stimmen, so die Vorsitzende Richterin.

Die Angeklagten im Rattengift-Prozess werden in den Verhalndlungssaal dees Landgerichts Freiburg geführt SWR Gabi Krings

Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers

Bereits am dritten Verhandlungstag waren Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers aufgekommen. Entsprechend erläuterte das Gericht ein alternatives Szenario: Dass nämlich das mutmaßliche Vergiftungsopfer das Tiefkühlgemüse selbst mit Rattengift versetzt haben und den Anschlag also selbst inszeniert haben könnte. Dafür würden zahlreiche Ungereimtheiten sprechen. Als Motiv käme in Frage, dass der 57-Jährige die beiden Peiniger loswerden wollte, aus Angst vor weiteren Schikanen.

Im Zweifel für den Angeklagten

Für beide Varianten würden sich Anhaltspunkte finden lassen, beide Tatvorgänge seien plausibel und theoretisch möglich, so das Gericht. Deshalb auch der Freispruch: im Zweifel für den Angeklagten. Eine Haftstrafe gab es dennoch. Für ihre Prügelattacke auf den 57-Jährigen und auch gegen einen anderen Mithäftling, wurden die beiden Angeklagten nun jeweils zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt, die sie im Gefängnis in Bruchsal absitzen müssen. Im Anschluss Anschließend Sicherungsverwahrung. Außerdem müssen sie die Kosten des Verfahrens tragen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Binnen einer Woche kann Revision gegen das Urteil eingelegt werden. Die Opfer-Anwältin des Opfers Tina Gröbmayer ist mit dem Urteil einverstanden, auch wenn sie eine Selbstinszenierung für abwegig hält. Staatsanwalt Thomas Ganser, der zwei Jahre wegen schwerer Körperverletzung gefordert hatte, ist noch unentschlossen. Zwar habe es von Anfang an Zweifel an der Version des Giftanschlages gegeben, dennoch will er das Urteil jetzt erst mal absacken lassen und dann überlegen, ob er den Freispruch akzeptiert oder nicht.

