Freilichtmuseum Vogtsbauernhof eröffnet die Saison 2022

Mit einem umfangreichen Jahresprogramm startet das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach am letzten März-Sonntag in die neue Saison.

In der Saison 2022 stehen sowohl traditionelle als auch neue Aktionstage des meistbesuchten Freilichtmuseums des Landes auf dem Programm, kündigt eine Mitteilung zum Saisonstart an. Ein umfangreiches Themen-Angebot soll die Gäste des Vogtsbauernhofs in Gutach/Schwarzwaldbahn (Ortenaukreis) mit der Kulturgeschichte des Schwarzwaldes in Berührung bringen.

Jahresmotto 2022 des Vogtsbauernhofs: "Gute Reise"

Das Freilichtmuseum will sich dieses Jahr thematisch mit der Geschichte des Reisens im Schwarzwald auseinander setzen. Unter anderem in einer Sonderausstellung sollen die unterschiedlichsten Aspekte des Unterwegs-Seins beleuchtet werden. Einen ersten Höhepunkt soll es gleich zu Beginn geben: Am 3. April begeht das Gutacher Museum unter dem Titel "Wenn einer eine Reise tut" den Saisonauftakt aller Freilichtmuseen in Baden-Württemberg - in Kooperation mit dem SWR-Fernsehen.

Heimkehr im Herbst: Akteure gehen live auf Zeitreise

Ein weiteres Highlight soll das sogenannte Living-History-Projekt "Heimkehr" am 25. September werden. Dabei begeben sich zahlreiche Akteure als Bewohner der Häuser des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof auf eine Zeitreise. Zeitgenössisch gekleidet und ausgestattet, wollen sie die Vergangenheit wahrhaft lebendig werden lassen.

Offene Werkstatt für Familien und Kinder im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof Pressestelle Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Offene Werkstatt und Ferien-Programm für Kinder

Trachtentag, Oldtimer-Traktoren-Treffen, Kinder- und Familienfest, Herbst- und Schlachtfest - viele bewährte Veranstaltungen stehen auch 2022 wieder auf dem Programm. An allen Sonntagen und in den Ferien wird es für die jüngsten Besucher Mitmach-Aktionen im Rahmen der "Offenen Werkstatt für Familien" geben. Bereits zu den baden-württembergischen Osterferien startet ein tägliches Ferien-Programm, bei dem Kinder nach Voranmeldung tüfteln, werkeln und altes Handwerk ausprobieren können.

Neue mediale Ausstellung-Einheiten sind vorbereitet

Eine interaktive Licht- und Klanginstallation in der Ausstellung "Der Bauer und der liebe Gott" wird die bereits bestehende Schau zum Thema Volksfrömmigkeit neu in Szene setzen. Außerdem hält das "Radio Vogtsbauernhof" Einzug in das Museum: Eigens produzierte Radio-Sendungen nehmen Besucher im Effringer Schlössle sowie im Hermann-Schilli-Haus auf eine Zeitreise durch die 1970er und 1980er Jahre mit - entsprechend des Stils und der Einrichtung der Gebäude.

2022 im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof: Licht- und Klanginstallation in der Ausstellung "Der Bauer und der liebe Gott" Pressestelle Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof