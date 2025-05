per Mail teilen

Ein freilaufender Hund hat in Waldshut-Tiengen mehrere Menschen attackiert. Dabei sei ein 16-Jähriger durch einen Armbiss verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Ein freilaufender Hund hat in Waldshut-Tiengen am Donnerstag mehrere Menschen attackiert. Laut Polizei biss er einen 16-Jährigen in den Arm und verletzte einen anderen Hund schwer. Das Tier und ein weiterer Hund waren ihrem Besitzer während eines medizinischen Rettungseinsatzes davongelaufen. Der Halter konnte einen der beiden Hunde zurückrufen. Der andere konnte entkommen und lief über einen längeren Zeitraum durch den Stadtteil Schmittenau. Schließlich konnte der Hund wieder eingefangen werden. Die Polizei ermittelt. Um welche Hundeart es sich handelt, blieb bislang unklar.