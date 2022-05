Das Strandbad in Freiburg ist am Samstag in die Saison gestartet. Die ersten Badegäste, darunter auch Freiburgs Sportbürgermeister Stefan Breiter, zogen im auf 19 Grad beheizten Becken ihre Bahnen. Das Lorettobad und das Freibad St. Georgen öffnen am 14. Mai. In vielen Freiburger Bädern der kommunalen Regio Bäder GmbH gibt es nach zwei Jahren Pandemie wieder eine Saisonkarte. Trotz der gestiegenen Energiekosten sollen die Eintrittspreise in den Freiburger Bädern stabil bleiben.