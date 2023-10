per Mail teilen

Rund 500 Teilnehmende kamen am Abend zu einer Solidaritätskundgebung für Israel an die Synagoge der israelitischen Gemeinde Freiburg. Darunter waren auch etliche Mitglieder des Gemeinderats. Unter vielen hielt auch Freiburgs Oberbürgermeister, Martin Horn, eine Rede. Er sagte, man sei eng verbunden mit Israel und habe viele Freunde in der Partnerstadt Tel-Aviv. Er sprach von Trauer, Zorn und großer Betroffenheit.

TON: Martin Horn, Oberbürgermeister Stadt Freiburg