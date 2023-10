per Mail teilen

Die Wohnungstauschbörse der Stadt Freiburg wurde vom Zentralen Immobilien Ausschuss ausgezeichnet. Damit gilt die Plattform als innovative Einrichtung für den deutschen Wohnungsmarkt.

Mehr Bewegung auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Freiburg - das soll die Wohnungstauschbörse der Stadt Freiburg möglich machen. Sie ist nun vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) ausgezeichnet worden. Die Plattform sei ein innovativer Beitrag für die gesamte Immobilienwirtschaft. Damit ist die Tauschbörse nun in den Innovationsradar des ZIA aufgenommen worden. Bisher fördere keine andere Stadt den Tausch von Wohnraum wie Freiburg.

Umzugskostenpauschale für Tausch in kleinere Wohnung

Ob klein gegen groß, groß gegen klein - wer eine neue Wohnung sucht, soll bei der Wohnungstauschbörse fündig werden. Wie in vielen Städten, sei auch in Freiburg der Wohnungsmarkt angespannt, heißt es von Seiten der Stadt. Viele Menschen, insbesondere junge Familien, fänden keinen Wohnraum, während andere Menschen, häufig Senioren, alleine in großen Wohnungen leben würden. Mit der Wohnungstauschbörse könne Wohnraum bedarfsgerecht verteilt werden. Außerdem helfe es, Energiekosten reduzieren

Die Stadt Freiburg bietet dabei auch finanzielle Unterstützung an: Die Tauschwilligen, die bereit sind, ihre Wohnungen von einer größeren in eine kleinere Wohnung zu tauschen, erhalten eine Umzugskostenpauschale von 2.000 Euro. Die Bürokratie fällt allerdings nicht weg: Zwischen Wohnungstausch und dem "normalen" Umziehen gibt es keinen Unterschied. Der alte Mietvertrag gekündigt, der neue abgeschlossen werden, inklusive aller bürokratischen Schritte bei Umzug und Ummeldung.

"Unterkunft gesucht" - Am Schwarzen Brett der Uni Freiburg hängen momentan viele solcher Gesuche. SWR Wera Engelhardt

Mehr Wohnraum wird dadurch zwar nicht generiert, aber die Möglichkeiten für Wohnungssuchende könnten sich durch die Tauschbörse vergrößern.