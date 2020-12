per Mail teilen

Der Freiburger Wirtschaftsprofessor Lars Feld glaubt nicht, dass die Wirtschaft in Deutschland wegen der Corona-Pandemie erneut heruntergefahren werden muss. Ein zweiter Lockdown sei mit Blick auf die Infektionszahlen voraussichtlich nicht notwendig, sagte Feld im SWR-Interview. Der 54-Jährige ist Vorsitzender im Rat der Wirtschaftsweisen, der die Bundesregierung berät. Weiter führte Feld aus, die deutsche exportorientierte Wirtschaft sei stark vom Infektionsgeschehen im Ausland abhängig. Eine zweite Welle an Neuinfektionen, wie sie etwa Frankreich, Spanien oder die USA erlebten, führe in diesen Ländern zu lokalen Lockdowns, "und das wirkt sich entsprechend auf die deutsche Außenwirtschaft aus".