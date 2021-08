per Mail teilen

2020 hat den Schwarzwald geschädigt, mit Trockenheit und wütendem Borkenkäfer. 2021 atmen Förster etwas auf. Der Käfer mag wohl den vielen Regen nicht.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg erarbeiten gerade ein Vorhersagemodell, mit dem sie abhängig von der Wetterlage das Schlüpfen und den Flug von Borkenkäfern vorhersagen können. Ein Herzstück des Projekts sind Klimaschränke, in denen die Forstwissenschaftler die Entwicklung der Käfer genau beobachten können.

Laborversuch: Wie beeinflusst Wärme Borkenkäfer-Entwicklung

Sven Hofmann holt Käferproben aus den Klimaschränken - Fichtenrindenstücke zwischen zwei Plexiglasscheiben. Durch ein Loch auf der Rückseite hat der Forstwissenschaftler vor ein paar Tagen die Proben mit einem lebenden Käferpärchen beimpft: "Diese erwachsenen Käfer legen jetzt hier Eier ab. Die Larven, die schon früh als Eier abgelegt wurden, die fressen sich hier gerade durch den Bast und entwickeln sich jetzt zu Käfern." Durch das Plexiglas kann er verfolgen, wann genau die Larven schlüpfen. Und er kann vergleichen, bei welchen Temperaturen sich die Tiere wie schnell entwickeln. Denn in jedem dieser Schränke herrscht eine andere Temperatur von 25 bis 33 Grad.

"Was wir hier sehen ist, dass die Entwicklung von Insekten ganz stark an der Temperatur hängt. Zusätzlich untersuchen wir, ob Temperaturschwankungen über den Tagesverlauf nicht auch die Entwicklungsgeschwindigkeit beeinflussen können."

Freiburger Forstwissenschaftler erforscht Einfluss von Wärme und Temperaturschwankungen auf Borkenkäfer-Entwicklung SWR

Ergebnis: Nicht nur Wärme allein, sondern auch schwankende Temperaturen bringen tatsächlich einen Extra-Wachstumsschub für die Borkenkäfer.

Forschungsziel: Sieben-Tage-Vorhersage für Borkenkäferflug

Im Wald kontrolliert Sven Hofmann eine Borkenkäferfalle, zusammen mit Revierförster Klaus Echle. Der viele Regen und der niedrigen Temperaturen bremsen dieses Jahr den Käferflug, sagen beide. Letzten Sommer waren immer Tausende Käfer in den Fallen. Aus allen ihren Messdaten entwickeln die Forstwissenschaftler ein Vorhersagemodell zur Frage: Wann fliegen je nach Wetterlage die meisten Käfer? Auf sieben Tage genau wollen sie das vorhersagen können. "Das wäre perfekt", meint der Freiburger Revierförster Klaus Echle, "denn dann könnten wir uns drauf einstellen und sagen: Jetzt gehen wir auf die Suche, finden Bohrmehl, können möglichst früh quasi mit der Beseitigung der Bäume oder mit der Entseuchung anfangen. Das wäre sehr hilfreich. Bisher ist diese Bandbreite von April bis Oktober einfach relativ lang, in der wir nicht so richtig wissen, wann es wirklich los geht."

Genauere Borkenkäfer-Prognose beschleunigt forstliches Handeln

Weiter oben im Wald führt Sven Hofmann praktisch vor, wie wichtig solche Vorhersagen sind. In den frisch geschlagenen Stämmen, die der Forstwissenschaftler präsentiert, sind die Borkenkäfer noch im Larvenstadium. Wenn die Förster diese Stämme schnell aus dem Wald holen, dann kann sich der Käfer hier nicht weiter verbreiten.