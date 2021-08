per Mail teilen

Wählen im Freiburger Wahlamt, obwohl die Wahlbenachrichtigung noch gar nicht da ist? Das geht. Doch viele wissen nichts von diesem besonderen Service.

Bereits morgens gibt Andreas Naegele seine Stimme für die Bundestagswahl 2021 ab. Es war ihm wichtig, diese letzte Möglichkeit noch vor seiner dreimonatigen Auslandsreise zu nutzen: "In diesem Jahr finden wir tatsächlich beide, also meine Frau und ich, dass das in diesem Fall nochmal sehr wichtig ist - weil es natürlich eine besondere Wahl ist dieses Jahr." Obwohl erst Ende der Woche die Wahlbenachrichtigungen verschickt werden, kann bereits jetzt im Freiburger Wahlamt abgestimmt werden. Schnell und direkt vor Ort.

Vorerst ist es noch ruhig. Nach dem Wochenende wird jedoch mit einem Ansturm gerechnet, denn immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Briefwahl, sagt Michael Haußmann, der Leiter des Wahlamts in Freiburg: "Es ist schlicht einfacher geworden für die Leute. Die möchten sich den Wahlsonntag freihalten, sind einfach viel mobiler als in der Vergangenheit. Von daher rechnen wir jetzt immer mit einer Zunahme. Aber jetzt mit Corona entscheiden sich viele für: OK, ich bleibe zu Hause, stimme dort ab oder komme ins Wahlamt, setze da mein Kreuz und stehe nicht in der Schlange im Wahllokal."

Briefwahl oder Wahllokal? Viele sind noch unschlüssig

Es sind noch knapp sechs Wochen bis zur Bundestagswahl. Wen sie wählen, das haben viele Menschen schon entschieden. Ob es Briefwahl oder doch das Wahllokal wird, darüber sind sich einige noch unschlüssig, wie eine Umfrage in Freiburg zeigt: "Ich denke es kommt auch nochmal auf die Situation dann an - wie es mit Corona ist. Aber vermutlich gehe ich ins Wahllokal, weil's grad da um die Ecke ist", sagt Leandra Wiedmaier. Max Bukta findet es "auch immer ganz schön, selber und persönlich das Kreuz vor Ort zu setzen." Thomas Crispin, pflichtet bei: "Das ist einfach ein wichtiger Tag. Den gestaltet man und geht dann irgendwann im Laufe des Tages zur Wahl." Ann-Marie Bergfeld "würde zur Briefwahl tendieren aus Corona-Gründen - einfach Abstand halten und aufpassen."

Hoher Briefwahl-Anteil bei Bundestagswahl 2021 erwartet

Bei der Bundestagswahl Ende September wird ein hoher Briefwahl-Anteil erwartet - je nach Entwicklung der Corona-Pandemie. Schon bei den Landtagswahlen im März gab es einen klaren Trend, denn jeder zweite Bürger machte sein Kreuz zu Hause. Aber das hat nicht nur Vorteile gibt Michael Wehner zu bedenken, der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg: "Wenn etwa kurzfristige politische Entscheidungen passieren. Beispiel Fukushima im Jahr 2011: Hätten Sie sozusagen vor der Atomreaktor-Katastrophe gewählt, dann hätten sie möglicherweise anders gewählt, als nach dieser Reaktor-Katastrophe. Insofern sind auch spannende Momente drin, also wann treffe ich meine Wahlentscheidung und passiert möglicherweise dann doch noch etwas, was meine Wahlentscheidung verändert hätte."

Michael Wehner, Leiter der Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für Politische Bildung BW SWR

Gewählt ist gewählt - auch wenn man später anders entschieden hätte

Eine verlässliche Prognose, wie viele Menschen in Freiburg am Ende per Briefwahl abstimmen, gibt es nicht. Für die Bürgerinnen und Bürger, die schon jetzt ins Wahlamt kamen und gewählt haben obwohl sie noch keine Wahlbenachrichtigung hatten, ist die Bundestagswahl 2021 definitiv vorbei und ihre zwei Stimmen sind vergeben.