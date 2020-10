per Mail teilen

Der Chef-Virologe der Uni-Klinik Freiburg, Hartmut Hengel, äußert sich skeptisch zur Therapie von US-Präsident Donald Trump. Außerdem bezweifelt er eine flächendeckende Impfung schon im nächsten Jahr.

Der an Covid-19 erkrankte US-Präsident Donald Trump lässt sich derzeit in einem Militärkrankenhaus behandeln und bekommt dort das Ebola-Medikament "Remdesivir" sowie einen experimentellen Antikörper-Cocktail. Trumps Ärzte hatten am Sonntag milde Symptome wie Husten, verstopfte Nase und leichtes Fieber beschrieben. Im Interview mit dem ARD-Weltspiegel mutmaßt der Virologe Hengel, dass sich Trump als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt hat.

Die Universitätsklinik Freiburg soll ein bundesweites Netzwerk zur Erforschung der optimalen Prävention und Behandlung von Covid-19 leiten. Der Chef-Virologe der Uniklinik, Hartmut Hengel, hält es zwar für wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr ein Covid-19-Impfstoff in Deutschland zur Verfügung steht. Eine flächendeckende Impfung für breite Bevölkerungsschichten in Deutschland werde es 2021 aber nach seiner Einschätzung noch nicht geben.