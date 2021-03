Oft wäre es praktisch, das Rad mit in den Bus oder die Straßenbahn zu nehmen. Doch das ist meist schwierig. Ganz besonders düster sieht die Situation ausgerechnet in der Fahrradstadt Freiburg aus.

Fahrradmitnahme in Straßenbahn: keine Chance

Freiburg-Günterstal, Endhaltestelle der Linie 2. Die Straßenbahnen, die hier Richtung Hauptbahnhof starten, sind meist nahezu leer. Eigentlich genug Platz, um ein Fahrrad mitzunehmen. Aber keine Chance. "Ich kam mit einem Platten hier an in der Hoffnung, dass ich das Rad in der Straßenbahn mitnehmen kann", erzählt Helmut Thoma aus Freiburg, "aber der Fahrer hat mich unmissverständlich darauf hingewiesen, dass das verboten sei. Das fand ich höchst ärgerlich und pingelig. Ich hätte niemanden beeinträchtigt oder behindert."

ADFC-Fahrrad-Klimatest: Note mangelhaft

Das Mitnehmen von Fahrrädern ist in Freiburgs Bussen und Bahnen generell verboten. Beim jüngst veröffentlichten Fahrrad-Klimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) bekam Freiburg dafür die Schulnote 5. Frank Borsch vom ADFC Freiburg fragt, "warum geht das in anderen Städten und nur bei uns in Freiburg nicht? Diese ganz strikte Regelung: das ist mit Sicherheit ein Anachronismus." Denn in Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim oder Stuttgart ist die Fahrrad-Mitnahme in den Stadtbahnen möglich. Zumindest in Randzeiten und mit Verweis auf den Vorrang für Rollstühle oder Kinderwagen.

VAG verweist auf hohes Fahrgastaufkommen

Die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) dagegen bleibt stur. Für VAG-Sprecher Andreas Hildebrandt hat dies aber nichts mit Sturheit zu tun: "Ich glaube, das ist im Sinne der meisten unserer Fahrgäste. Wir haben in der Regel sehr gut belegte Fahrzeuge und sehr viele Leute mit Rollatoren, Rollstühlen oder Kinderwägen und wir können da unmöglich eine Konkurrenzsituation mit dem Fahrrad schaffen." Streitfälle müssten außerdem geschlichtet werden und das wolle die VAG ihrem Fahrpersonal nicht zumuten, so Hildebrandt weiter: "Deswegen sagen wir: klare Kante, klare Regelungen.“

Straßenbahn der Freiburger Verkehrs AG: Fahrradmitnahme verboten SWR Gabi Krings

ADFC regt Testlauf für Fahrrad-Mitnahme an

Diese klaren Regelungen würde der ADFC Freiburg gern etwas auflockern. Frank Borsch schlägt einen Testlauf für eine begrenzte Zeit vor: "Es ist möglich in den Nebenzeiten eine bestimmte Anzahl an Rädern mitzunehmen. Wenn die VAG das wollte, könnte sie es jederzeit ausprobieren. Wir als ADFC würden es sehr begrüßen." Auch der mit dem Rad gestrandete Helmut Thoma findet die Idee gut. Als Grünen-Stadtrat möchte er nun politisch Druck machen - bei der nächsten Aufsichtsratssitzung der Freiburger Verkehrs AG will er das Thema ansprechen.

"Der ÖPNV und das Rad gehören zum Umweltverbund und das wäre sozusagen eine natürliche Komplizenschaft.“ Helmut Thoma, Freiburger Stadtrat (Grüne) und Mitglied im VAG Aufsichtsrat

In Freiburg würden viele Menschen so eine Komplizenschaft befürworten. Und das nicht nur, wenn sie an der Endhaltestelle der Linie 2 mal einen Platten haben. Vor allem auch im Freiburger Umland, wo hauptsächlich Busse verkehren, wäre eine Fahrrad-Mitnahme wünschenswert. Aber auch beim Regio Verkehrsverbund Freiburg (RVF) tut sich diesbezüglich noch wenig.

Auch andere Verkehrsverbünde lassen Räder stehen

Kein Einzelfall. Die Zurückhaltung der Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg ist bei diesem Thema allgemein groß. Dabei unterstützt das Verkehrsministerium in Stuttgart die Mitnahme-Möglichkeiten von Fahrrädern in Bahnen und Bussen und fördert Abstell-Anlagen und Fahrrad-Anhänger für Busse. Schließlich will auch Verkehrsminister Winfried Hermann Fahrrad und ÖPNV zusammenbringen.

Fahrradabteil in Nahverkehrszug dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

"Unser Ziel ist es, dass die verschiedenen Mobilitätsformen nicht nur zusammen gedacht, sondern auch zusammengebracht werden." Winfried Hermann, Verkehrsminister Baden-Württemberg

Doch die Mühlen der Verkehrswende mahlen auch in diesem Bereich langsam. Die Bedenken sind groß. Auch bei der VAG Freiburg. Selbst wenn die Busse mit Fahrrad-Ständern ausgerüstet wären, dann wäre der zeitliche Aufwand des Auf- und Abladens viel zu groß. Dies ginge nicht ohne Verspätungen, betont Andreas Hildebrandt.

Immerhin: Auf der Schiene gibt es in Freiburg und Region Fortschritte. In der neuen Breisgau-S-Bahn gilt das gleiche wie in den Zügen der Deutschen Bahn: einsteigen mit Fahrrad ist erlaubt.