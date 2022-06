Uniklinik schickt zweiten Hilfstransport in die Ukraine

An der Uniklinik Freiburg sind bisher rund 85.000 Euro zur medizinischen Nothilfe für die Ukraine gespendet worden. Der zweite Hilfstransport in die Ukraine ist am Dienstag losgefahren. Mit im Gepäck sind Medikamente für krebskranke und immungeschwächte Kinder im Kinderkrankenhaus Lwiw, Freiburgs Partnerstadt in der Ukraine. Ein erster Transport war bereits Anfang März in die Ukraine gestartet – unter anderem mit Verbandsmaterial, OP-Besteck und Beatmungsgeräten. Weitere medizinische Hilfslieferungen sind für die nächsten Tage geplant, unter anderem mit Medikamenten für Epilepsiepatienten. Auch an das Herzzentrum Kiew wird in den nächsten Tagen ein Transport aufbrechen. Möglich wurde dies vor allem durch die große Spendenbereitschaft, so die Uniklinik.