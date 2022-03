Junge Testzentren-Betreiber: Freiburger Studierende spenden für Ukraine

Dilan, Luisa und Lennart studieren in Freiburg, betreiben Corona-Testzentren und spenden pro Schnelltest einen Euro. Mehr als 100.000 Euro kamen zusammen. So helfen sie auch Lviv.

Mit Corona-Testzentren lässt sich Geld verdienen - daneben kann man aber auch ganz einfach Gutes tun, dachten sich drei Studierende aus Freiburg. Sie leiten inzwischen drei Testzentren, und von jedem Schnelltest spenden sie einen Teil für wohltätige Zwecke. Seit Neustem kommt so auch Geld für Freiburgs ukrainische Partnerstadt Lviv zusammen.

Mitten im Herzen Freiburgs, zwischen Kastanienbäumen, Bächle, Eisdiele und Rathaus, betreiben sie eines von insgesamt drei Corona-Schnelltestzentren. Dilan, Luisa und Lennart, drei junge Studierende, die neben Vorlesungen und Hausarbeiten den Kittel überstreifen und Abstriche machen. So war es zumindest am Anfang, im Mai vergangenen Jahres. Da haben die Studierenden ihr erstes Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Mittlerweile haben sie mehrere Mitarbeiter und noch zwei weitere Zentren aufgemacht.

Ein Euro pro Schnelltest wird gespendet

Von Anfang an war klar: Ein Euro pro Schnelltest soll an wohltätige Zwecke gehen. Zunächst wurde mit dem Geld die Initiative Covax der Weltgesundheitsorganisation WHO unterstützt. Covax setzt sich dafür ein, dass Impfstoffe auf der Welt gerecht verteilt werden. Seit Kurzem fließen die Spenden in Richtung Ukraine. Für die Hilfsaktion "Nothilfe Lviv" der Stadt Freiburg sind schon 15.000 Euro zusammengekommen. Luisa, die selbst Medizin studiert, erklärt, wofür die Spenden eingesetzt werden.

"Das soll für medizinische Hilfsgüter sein, und wir haben nochmal Geld an den deutsch-ukrainischen Ärztebund gespendet."

Mehr als 100.000 Euro Spendengelder

Solange Corona-Testzentren nötig sind und der Krieg andauert, werden die Freiburger Spendengelder weiter in die Ukraine fließen. Seit Eröffnung des ersten Test-Zentrums vor knapp einem Jahr haben die Studierenden insgesamt 120.000 Euro an humanitäre Projekte gespendet.