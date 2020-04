per Mail teilen

"Der FREIeBürger" ist ein Sozialprojekt, das Menschen in sozialen Notlagen unterstützt. Wegen des Coronavirus stellte die Straßenzeitung den Verkauf ein. Im Mai soll es aber wieder weitergehen.

Das Sozialprojekt der Freiburger Straßenzeitung "Der FREIeBürger" wurde vor 22 Jahren von ehemaligen Wohnungslosen gegründet. Mithilfe des Projekts sollen Obdachlose, Arbeitslose, Geringverdiener und Menschen mit Handicap unterstützt werden. Durch den Verkauf der monatlich erscheinenden Zeitung können Verkäufer Geld dazu verdienen, ohne betteln zu müssen. Der "FREIeBürger" erscheint in einer Auflage von 5.000 Exemplaren und kostet 2,10 Euro. Einen Euro plus eventuelles Trinkgeld geht an den Verkäufer. Sebastian Bargon berichtet über ein besonderes Zeitungsprojekt.

Ein Beitrag von Sebastian Bargon.

Wegen des Coronavirus Verkauf bis Mai eingestellt

70 Verkäufer der unabhängigen Straßenzeitung waren im April arbeitslos. Denn um sie und die Kunden keinen unnötigen Risiken auszusetzen, hat die Redaktion beschlossen den Verkauf einzustellen. Im Mai soll es aber weitergehen, sagt Redakteur Harry Bejol. Eine Reportage über Obdachlose ist für die neue Ausgabe geplant. Ein weiteres Thema der Mai-Ausgabe ist die Situation der Straßenmusiker.

Die Redakteure Eggert Peters und Harry Bejol hoffen, dass die Kunden der Freiburger Straßenzeitung "Der FREIeBürger" auch in der Corona-Krise treu bleiben. SWR Sebastian Bargon

Soziale Themen stehen im Vordergrund

Die dreiköpfige Redaktion greift Themen auf, die in anderen Presseerzeugnissen oft zu kurz oder gar nicht auftauchen. So wird etwa über die Verschwendung von Lebensmitteln oder den Mangel an Sozialwohnungen berichtet. Außerdem werden Initiativen wie beispielsweise das Mietshäusersyndikat vorgestellt.