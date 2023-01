Freiburger Sportexpertin: "7 Minuten Sport am Tag machen schon fitter"

per Mail teilen

Mehr Sport, weniger Zucker: Viele Vorsätze und noch keinen Fitnessplan? Die Freiburger Sportpsychologin Jana Strahler gibt Tipps für einfache und kräftigende Übungen im Alltag.

Das neue Jahr ist da und damit auch viele neue Vorsätze: Fitter wollen wir sein, gesünder leben, weniger Couch-Potato sein. Leichter gesagt als getan. Was können wir also tun, um 2023 fitter zu sein? Jana Strahler vom Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Freiburg hat Tipps, wie sich kräftigende Übungen in den Alltag einbauen lassen. SWR-Reporterin Anita Westrup hat sich unter anderem die richtige Kniebeuge, den "Bergsteiger" und "Burpees" zeigen lassen:

Fitness-Tipps für zwischendurch von Sportwissenschaftlerin Jana Strahler: Warm-Up: Aufwärmen ist wichtig, um den Körper auf das Training vorzubereiten und Verletzungen vorzubeugen. Hampelmänner bringen alles in Schwung. Mit dem sogenannten "Wedelhüpfen" wird zusätzlich die Balance trainiert. Ausfallschritt: Bei dieser Übung werden vor allem Po und Beine gekräftigt. Wichtig dabei: das Knie des vorderen Beins auf 90 Grad anwinkeln, Knie sollte nicht über die Zehenspitzen ragen, Rücken gerade, beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Kniebeuge: Diese Einheit trainiert sehr viele Muskelgruppen, vor allem in den Beinen, am Po, im Bauch und im Rücken. Einfach die Füße hüftbreit auseinander aufstellen, Rücken stabil halten (kein Hohlkreuz) und dann runter beugen. Liegestütz: Für diese Ganzkörperübung eignet sich zum Beispiel auch eine Bett- oder Schreibtischkante. Wichtig: Ellenbogen zeigen nach innen, Körper ist gespannt und gestreckt, Rücken gerade halten (kein Hohlkreuz). Wandsitzen: Hier bekommen vor allem die Beine und der Po wieder einen muskulären Kick. Ob Baum, Wohnzimmerschrank oder Hauswand - einfach mit dem Rücken dagegenlehnen und herunterrutschen, bis Unter- und Oberschenkel einen rechten Winkel ergeben. Und dann halten! Mindestens 30 Sekunden! Eine gute Übung zur Vorbereitung aufs Skifahren. Bergsteiger: Diese dynamische Ganzkörperübung verleiht besonders dem Rumpf mehr Stabilität. Man startet in der Liegestützposition und zieht abwechselnd die Knie in Richtung Ellenbogen an. Burpees: Bei diesem sogenannten Liegestützsprung wird nahezu jeder Muskel im Körper benutzt. Ausgangslage ist wieder der Liegestütz. Aus dieser Position heraus springt man mit den Beinen zu den Händen und geht kurz in die Hocke, danach Handflächen lösen und einen Strecksprung machen, Arme nach oben.

Kleine statt große Vorsätze

Vorsätze seien gut, sagt die Sportpsychologin. Aber es bringe nichts, sich ganz viel vorzunehmen. Ziele müssten attraktiv und in kleinen Schritten erreichbar sein. Erreichte Ziele geben laut Strahler Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit und ein positives Gefühl. Lieber kleinere Einheiten planen als gar keinen Sport zu treiben, empfiehlt sie. "7 Minuten Sport am Tag machen schon fitter", so die Expertin.

So positiv wirkt sich Sport auf den Körper aus

Sport wirke extrem vielseitig, so Strahler. Die Effekte seien sehr positiv: Der Kreislauf werde gestärkt, der Blutdruck sinke, die Blutzucker- und Blutfettwerte könnten durch Sport verbessert werden. Sport sei außerdem gut für das Immunsystem, vor allem, wenn man draußen Sport macht. "Auch die Psyche profitiert", sagt die Expertin. Unser soziales und körperliches Wohlbefinden werde gesteigert. Selbst durch kleine Sporteinheiten könnten diese Effekte schon erreicht werden.

SWR-Moderator Robert Wolf im Interview mit Sportpsychologin Jana Strahler in SWR4 Baden-Württemberg:

Bewegung im Büro einbauen

Langes Sitzen ist ungesund. Daher empfiehlt die Sportexpertin, in Bewegung zu bleiben: Zum Beispiel Treppen laufen statt den Aufzug zu nehmen, Kolleginnen und Kollegen nicht anzurufen, sondern sie einfach im Büro aufzusuchen. "A talk while you walk" schlägt Strahler vor, also eine Besprechung im Gehen zu machen. Auch zuhause ließen sich solche Übungen spielerisch einbauen, zum Beispiel beim Zähneputzen auf einem Bein. Das stärke nicht nur die Balance.