Vor 50 Jahren gab es in Freiburg noch keine Schule für behinderte Kinder. Betroffene Eltern halfen sich selbst – der Start der Janusz Korczak-Schule.

Alle Kinder haben ein Recht auf Schule - vor 50 Jahren galt das nur auf dem Papier, vor allem für behinderte Kinder. In Freiburg etwa gab es einfach keine passende Schule für sie. Die Konsequenz war: Die Eltern haben zur Selbsthilfe gegriffen, einen Verein gegründet, ein Haus gemietet und Lehrer organsiert. Damit legten sie den Grundstein für die Janusz Korczak-Schule in Freiburg, in der heute knapp 50 Kinder täglich unterrichtet werden.

Am Anfang ein Wohnhaus - baulich nicht behindertengerecht

Schulbeginn in der Janusz Korczak-Schule, eine tägliche Herausforderung, für Lehrer und Anwohner, denn die Schule liegt mitten im Wohngebiet. Cornelia Rüthlein, Schulleiterin der Janusz Korczak-Schule in Freiburg: "Wir geben uns schon Mühe, dass wir niemanden aufhalten aufhalten, aber es geht nicht anders." Am Anfang sei es ein ganz normales Wohnhaus gewesen und alles andere als behindertengerecht fährt die Schulleiterin fort: "Selbst im Erdgeschoss musste man schlicht und einfach die Treppe hoch, das ging nicht anders. Jemand der nicht gut laufen konnte, der musste getragen werden:"

Vehementer Kampf um Schulplatz für behinderte Kinder

Susanne Thomas war eine der ersten Lehrerinnen an der Schule, hat den Kampf der Eltern damals erlebt, die auch für ihre behinderten Kinder einen Schulplatz haben wollten: "Die Gründungseltern sind vehement dafür eingetreten, das weiß ich noch. Die hatten ja echt nichts." Vor allem eben keine Schule für ihre Kinder mit Behinderung.

"In meiner ersten Klasse war ein Mädchen, das war 15 und noch nie in einer Schule und hatte bis dahin gar keine Förderung."

Förderung schafft Lernerfolge und Teilhabe am Leben

Heute werden in der Janusz Korczak-Schule Kinder ab zwei Jahren aufgenommen und unterrichtet. Der Lernerfolg sei nicht immer so einfach abzulesen, sagt Carolin Paul vom Trägerverein der Janusz Korczak-Schule in Freiburg: "Auch wenn das von außen vielleicht schwer zu sehen ist: Sie lernen auch, sie machen Fortschritte und sie werden ganz toll gefördert. Sie machen in der Förderung dann ganz tolle Fortschritte, die ihnen die Teilhabe am Leben überhaupt ermöglicht."

Individueller Unterricht: Stärke der Janusz Korczak-Schule

Doch dazu braucht es viele Betreuerinnen und Betreuer, die sich um die 50 Kinder kümmern: Pädagogen, Pflegekräfte, Physiotherapeuten. Die Schulleiterin Cornelia Rüthlein: "Wir müssen ein Kind, das nicht sieht, ganz anders ansprechen als ein Kind, das vielleicht sieht, aber nicht hört. Es ist ganz klar: Wir müssen ganz individuell unterrichten und das ist eine unserer Stärken, dass wir das auch können."

"Fröhliches Leben und Arbeiten - keine Trauerveranstaltung"

Einer der Jungs zum Beispiel kann nur mit den Augen kommunizieren. Das klappt mal mehr und mal weniger gut, aber er ist meist mit Freude bei der Sache und Cornelia Rüthlein sagt dazu: "Das ist hier keine Trauerveranstaltung sondern ein fröhliches Leben und ein fröhliches Arbeiten miteinander - die Kolleg:innen und die Kinder - hier wird gut gelacht."

50 Jahre Janusz Korczak-Schule Freiburg: Recht auf Schule für behinderte Kinder SWR

Fußball-EM-Fieber auch in der Janusz Korczak-Schule

Und in Zeiten der Europameisterschaft wird in der Freiburger Janusz Korczak-Schule auch Fußball gespielt. Auf einem etwas anderen Level zwar, aber deshalb nicht mit weniger Spaß.