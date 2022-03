600 Schülerinnen und Schüler setzen Zeichen für Frieden

Rund 600 Schülerinnen und Schüler von Freiburger Schulen haben Donnerstagnachmittag ein Zeichen für das Ende des Krieges in der Ukraine gesetzt. Sie versammelten sich auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg unter dem Motto "Schule für Frieden und Freiheit". Den Protest gegen das Blutvergießen in der Ukraine hat der Mittelstufenleiter von der Freiburger Staudinger-Gesamtschule, Dirk Philippi, organisiert. Der Schock über den Krieg in der Ukraine sei bei den Schülerinnen und Schülern spürbar, täglich, sagte der 50-Jährige dem SWR. Man könne besser damit umgehen, wenn man aktiv werde. Der Ukraine-Krieg sei auch immer wieder ein großes Thema im Unterricht.