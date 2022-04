Freiburger Schüler tragen freiwillig weiterhin Masken

Seit Montag ist die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben. Dem Appell, weiter freiwillig Maske zu tragen, kommen in Freiburg vor allem Abiturienten nach.

Monatelang mussten die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg nicht nur über ihren Büchern und Heften brüten, sondern auch unter Atemmasken. Seit 4. April ist die Maskenpflicht auch in den Schulen aufgehoben. Doch angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen befürchten Lehrerverbände und Gewerkschaften einen weiteren Anstieg der ohnehin schon hohen Krankmeldungen und Unterrichtsausfälle. Einige Schulen - wie ja auch die Kultusministerin selbst - appellieren deshalb an die Schüler, weiter freiwillig Maske zu tragen.

Am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Freiburg etwa hat am Montag zumindest die Mehrheit der rund 800 Schülerinnen und Schüler weiterhin eine Maske an - freiwillig. Nur ganz wenige Schüler haben sie weggelassen. Der Schulleiter und der Elternbeirat hatten dazu aufgerufen, wenigstens vorerst weiter Masken zu tragen - mit Blick auf die hohen Inzidenzen und den Krankenstand im Lehrerkollegium. Dies habe bereits einen verschärften Unterrichtsausfall zur Folge.

Ganz besonders die Abiturientinnen und Abiturienten des Freiburger Droste-Hülshoff-Gymnasiums machen sich große Sorgen, sagen sie auf Nachfrage. Sie befürchten, dass sie sich jetzt - kurz vor den Abitur-Prüfungen, die nach Ostern beginnen - mit Corona infizieren könnten. Sie wollen deshalb auf jeden Fall auch weiterhin erstmal noch die Masken tragen.