Corona-Quarantäne – Wie komme ich da durch?

per Mail teilen

Immer mehr Menschen müssen aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in Quarantäne. Wer einige Dinge beachtet, kommt gut durch diese Zeit.

Weil die Ansteckungen auch in Südbaden bei Schülerinnen und Schülern so immens sind, verbringen ganze Familien die Zeit in Corona-Quarantäne. Ebenso sind viele Studierende betroffen. Dabei geht es den Infizierten oft schnell besser, oder sie haben nur geringe Krankheitssymptome, müssen aber trotzdem sieben, zehn oder vierzehn Tage zu Hause bleiben. Lena und Max aus Freiburg, beide Studierende, berichten, wie sie die Quarantäne erleben.

"Das Gefühl, in Quarantäne zu sein, ist lästig. Es nervt und ist anstrengend."

"Weil ich keine sozialen Kontakte hatte, hatte ich auch nicht die Energie, Menschen anzurufen."

Tageslicht, Tagesstruktur, sich nicht überfordern

Als Mangelzustand auf mehreren Ebenen beschreibt Andrea Kiesel, Professorin am Institut für Psychologie an der Uni Freiburg, die Quarantäne. Was fehlt, sind soziale Kontakte, auch Körperkontakt, und Luft und Licht. Um besser durch diese Zeit zu kommen, hat sie drei wichtige Tipps:

Wichtig ist also, generell morgens und immer wieder aufzustehen, sich zu bewegen, und regelmäßig in den Garten oder an das offene Fenster zu stehen, um frische Luft zu schnappen. Denn der Mensch braucht auch Tageslicht. Außerdem den normalen Wach-/Schlafrhythmus beizubehalten, ebenso wie die üblichen Essenszeiten. Außerdem sollte man sich für die doch relativ kurze Quarantänezeit nicht zu viel vornehmen. Um sich die richtigen Ziele zu setzen, empfiehlt die Freiburger Psychologin eine praktische App: Woop, eine wissenschaftlich fundierte mentale Strategie.

Alliierte suchen

Was besonders gut hilft, ist, wenn man sich mit anderen Menschen in Quarantäne vernetzt, sagt Andrea Kiesel. Allerdings sollte man dann nicht nur über den Zustand jammern, sondern Ideen für eine Beschäftigung austauschen. Bei Lena haben die Gespräche durch die Zimmertür mit den Mitbewohnerinnen geholfen, und auch die Überraschungspakete mit Süßigkeiten von Freundinnen und Familie.