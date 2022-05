per Mail teilen

Am Samstag trifft sich der ADAC in München zu einer Mitgliederversammlung. Auf der Agenda werden auch Themen stehen wie nachhaltige Mobilität und Spritsparen. Denn dass sich angesichts von Ukrainekrieg und Klimawandel im Fahrverhalten der Deutschen etwas ändern muss, hat der Automobilclub mit seinen rund 21 Millionen Mitgliedern inzwischen eingesehen. Er selbst steuert im Kleinen jetzt schon um, wie ein Pilotprojekt in Freiburg zeigt. Gabi Krings berichtet.