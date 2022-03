Paralympicssieger Martin Fleig beendet seine Karriere

Biathlet und Langläufer Martin Fleig aus Freiburg wird nach diesen Paralympischen Spielen seine sportliche Karriere beenden. Das hat der 32-Jährige bekanntgegeben, nachdem er bei der Biathlon-Langstrecke den 13. und somit vorletzten Platz belegte. "Jetzt kann ich endlich locker lassen und mich um andere Dinge kümmern", sagte Fleig (Audio). Das letzte Mal startet er am Sonntag in der Langlauf-Staffel. Fleig hat bei den Paralympics in Peking einmal Silber in der sitzenden Klasse auf der Mittelstrecke gewonnen. Zudem durfte er bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne tragen. Sein größter Erfolg war die Goldmedaille vor vier Jahren bei den Paralympics in Südkorea.

Anna-Lena Forster diesmal nur Vierte

Die Freiburger Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat indes bei den Paralympics in Peking ihre vierte Medaille im vierten Rennen verpasst. Forster kam im Riesenslalom nicht über Rang vier hinaus, nach Schwierigkeiten im ersten Lauf konnte sie anders als noch in der Super-Kombination, in der sie die Goldmedaille holte, keine große Aufholjagd starten.