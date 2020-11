In der Innenstadt gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Cafés und Gaststätten sind zu. Die Touristen bleiben weg. Was bedeutet der Teil-Lockdown für den Freiburger Münstermarkt?

Der Samstagseinkauf auf Wochenmärkten ist für viele Menschen untrennbar mit dem Auftakt zum Wochenende verknüpft: Frisches Gemüse, die Wurst auf die Hand, gerne auch mal ein Gläschen Wein und natürlich jede Menge nette Begegnungen. So war das vor Corona. Und jetzt?

Viele Menschen gehen einkaufen

Ein Besuch zeigt: Trotz Maskenpflicht in der gesamten Innenstadt füllt sich der Münsterplatz in Freiburg am Samstagvormittag merklich. Das große Angebot an Käse, Brot, Wein, Obst, frischem Gemüse und anderen Lebensmitteln aus der Region lockt die Menschen an. Viele nehmen auch längere Anfahrtszeiten in Kauf.

"Der Markt bedeutet mir sehr viel. Ich fahre extra jeden Samstag eine Dreiviertelstunde hierher, um einfach frisches Gemüse genießen zu können." Claudia Ketterer aus Feldberg

Die Touristen bleiben weg

Die neuen Corona-Einschränkungen wirken sich bei den verschiedenen Marktbeschickern unterschiedlich aus. Besonders die bei Touristen beliebten Stände spüren einen Rückgang bei den Kunden. So kaufen sich aktuell zum Beispiel merklich weniger Menschen eine traditionelle Freiburger Münsterwurst. Und insbesondere auf der anderen Seite des Münsters, wo zum Beispiel Holzwaren und Souvenirs angeboten werden, warten die Händler wegen der geschlossenen Hotels zunehmend vergeblich auf Kundschaft.

"Durch diesen neuen Lockdown ist natürlich jetzt der ganze Tourismus weg. Und hier bei uns, gerade in der Ecke, sind die Touristen schon relativ wichtig." Raphael Fels, Marktbeschicker

Entsprechend geben aktuell insgesamt weniger Menschen als sonst ihr Geld auf dem Münstermarkt aus. Viele Einheimische kommen aber weiterhin. Für viele bleibt der Markt unverzichtbar und auch ein Ort für Austausch und soziale Kontakte – in diesen Zeiten mit Maske und Abstand.